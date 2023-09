«Belgian Airlines bryter fullstendig passasjerenes rettigheter»

Som en påminnelse bestemte flyselskapet Mont-Saint-Guibert, som opplevde økonomiske vanskeligheter, å stoppe passasjerflyvninger, og fokuserer nå utelukkende på frakt og ACMI (leasing av fly til andre flyselskaper, red.anm.). Air Belgium ba også om og ble innvilget en rettslig omorganisering (PRJ) prosedyre med sikte på å redusere gjelden. «Dette betyr at i beste fall vil passasjerer og byråer kun få kompensasjon for flyvninger som kanselleres innen flere måneder. Mr. Devore insisterer. I så fall, fordi vi vet at under denne typen prosedyrer er reisende ikke prioriterte kreditorer på listen.».

«Belgian Airlines er ikke dets første forsøk.»

I følge turoperatører er ikke Belgian Airlines ««Hans første forsøk». «Selskapet hadde allerede presentert oss et fait accompli ved å plutselig endre strategien og kansellere alle sine flyvninger til Vestindia for noen måneder siden.Det husker talsmannen. «Uten å varsle oss på forhånd. Dette er uutholdelig. Belgian Airlines tar igjen reisende som gisler. For UPAV, Belgian Airlines»Det bryter fullstendig med europeisk passasjerlov.

«Reglene er veldig klare: Det belgiske selskapet er forpliktet til å tilby passasjeren et alternativ ved kansellering og/eller kompensasjon innen syv dager. «Belgian Airlines har ikke gjort noe og fortsetter sine aktiviteter.» UPAV skrev til EU-kommissær Didier Reynders, ansvarlig for forbrukerbeskyttelse, ««Påfør press» På det belgiske selskapet. «Reinders er alltid rask til å stille opp for forbrukerne, og la ham gjøre det samme for skadde passasjerer..

Mr. Devore avslutter. «Vi var veldig fornøyd med ankomsten av Belgian Airlines til det belgiske markedet. Selskapets service var god og prisene var konkurransedyktige. Men det var ikke noe mirakel: lønnsomhet eksisterte ikke i deres «passasjer»-sfære. Hvis selskapet en dag gjenopptar kommersielle flyvninger, vil vi være veldig forsiktige før vi samarbeider med dem igjen.»