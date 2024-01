Belgian Cup: Antwerpen eliminerer OHL og møter Oostende i semifinale

Etter at ballen ble tapt av Antwerp-forsvarerne tok lokalbefolkningen raskt kontroll over kampen da Youssef Masis sendte et krøllskudd som fant veien forbi Senne Lammens for å la Louvain ta ledelsen (2., 1-0).

Noen minutter senere fikk Antwerpen en straffe og Victor Janssen omsatte den til å utligne de to lagene (8., 1-1). Nederlenderen scoret to ganger ti minutter etter utligningen, og de forsvarende mesterne tok ledelsen for første gang i konkurransen (18., 1-2). Zeno Van den Bosch lot Antwerpen slå gjennom i denne kvartfinalen (54., 1-3) i andre periode etter en stor uenighet mellom Ewoud Pletinckx og Tobe Leysen. Ti minutter senere lukket Mathieu Mertens gapet til OHL, og gjenopplivet laget sitt i kampen om en semifinaleplass (80., 2-3). Antwerpen-spillerne avsluttet de siste minuttene av kampen med ti mann, unntatt Vincent Johnson (90. + 3). Mer frykt enn ondskap for 'Great Old' da denne feilen oppsto ved inngangen til boksen, Mazizs frispark traff veggen i prosessen. Torsdag kveld finner den siste plakaten av kvartfinalen sted på Marion Stadium med et Brussel-derby mellom Union Saint-Guillois og Anderlecht (20.30). Vinneren møter Club Brook.