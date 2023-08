Belgian Panthers jager en ny internasjonal finale på Worlds i Budapest: «I dag kan vi gå på banen med hevet hode»

Mer enn noen gang gir det vakre 4x400m-programmet for kvinner som ble opprettet i 2018 resultater. Fakkelbærerne våre har vært med i alle de internasjonale sommermesterskapene i seks sesonger, og vi føler at de nærmer seg rekorden.

«I begynnelsen, på Euro i Berlin, hadde vi fem kvinner, i dag er vi seks. Tross alt er basen bredere, det er folk som er på samme nivå med de eksisterende. Det var det vi ønsket.», understreker Hanne Glaes, en av grunnleggerne av prosjektet med Camille Loss. «Fra begynnelsen trodde vi på det! Vi går aldri glipp av en mulighet og fortsetter å forbedre oss individuelt og kollektivt ved å fremme den belgiske rekorden. Det er flott å se at alle ønsker å bli en gepard, og vi inspirerer ungdommen. Vi hadde en plan frem til lekene, men planen vil fortsette utover det, noe som er flott!»

Geparder var den avgjørende faktoren for meg da jeg bestemte meg for å gå for 400m da jeg nølte med å forfølge 800m.Unge Helena Bonnet (23 år) forklarer. Denne gruppen har vært en inspirasjon og jeg håper andre kvinner er i samme situasjon som meg.

Budapest Worlds: Belgian Leopards med USA og Storbritannia i andre heat på 4x400m stafett

Med Cynthia Polingo, Helena Bonnet, Camille Laus, Imke Vervet, Naomi van den Broek og Hanne Claes har Carole Baum aldri hatt en så mektig kjerne til rådighet.

«Det er sant, jentene har aldri vært sterkere enn i år. Vi kan si i dag at vi er et godt lag og virkelig kan gå nedover banen med hevet hode.»Treneren sier at det vil være mer enn fire lag på denne Budapest Worlds, sammen med Nederland, USA, Jamaica og Storbritannia. «Men så, her er vi!»

«Det Cynthia viser oss under disse verdenene er spesielt oppmuntrende»: Hva om timingen er riktig for de belgiske leopardene?

Disse to nasjonene vil krysse veier med oss ​​denne lørdagskvelden. Cuba, Ungarn, Storbritannia, Italia, Irland, USA, Botswana og Sveits er kåret som Belgias motstandere i fredagens trekning, som starter fra 5. korridor.

Sitat «Det er ikke lett å nå finalen!

Hvis vi visste viktigheten av en topp 8-plassering for å kvalifisere oss til verdensstafettene i 2024, som ville kvalifisere oss til lekene, sier vi til oss selv at Cynthia Polingos konkurranse ville vært velkommen. Imidlertid ble det bestemt at hun ikke ville kjøre serien for å gi den slitende leggen en hvile.

«Å komme til finalen er ikke lett!» Carol Baum legger forsiktig til. Fordi Belgia har kommet videre og andre land ikke er langt bak…