Belgias forbud mot rituelle massakrer bekymrer jøder og muslimer over hele Europa

Diskusjoner i Belgia den Forbud mot å avlive dyr uten sjokk Utenlands overvåkes nøye. Muslimske og jødiske samfunn anser generelt at dette forbudet er i strid med deres religiøse kostholdsregler. Det forhindrer derfor produksjon av kjøtt som anses som halal eller kosher.

Det er ikke mulig å si: “Vi kjemper mot antisemittisme, vi beskytter synagogene og forhindrer samtidig våre tradisjoner og jødedom fra å leve.” Joel Mercui, president i Den israelske føderasjonen i Frankrike, passerer Brussel med sinne. “Ritualmord har eksistert siden jødedommen. Dette er ikke i konflikt med dyrevelferd. Dyrevelferd er et grunnleggende begrep, religionsfrihet. Begge er kompatible. “

Multiplikasjon av barrierer

Muslimer ser på begrensningene i attentatmetoder som angrep på deres tilbedelsesfrihet. “Denne typen innblanding er spesielt bekymringsfull fordi den direkte angriper menneskerettigheter og religionsfrihet, en av de grunnleggende verdiene i vår belgiske grunnlov.” Allerede i 2017 skrev Mustafa Sayri, Felles leder mot islamofobi i Belgia.

Europeiske jøder og muslimer kjemper en voksende krig mot reelle barrierer for rituell slakting. Brussel -regionen starter debatten etter at de høyeste belgiske og europeiske justismyndighetene har gjennomgått reglene i Flandern og Wallonia.

Bestilling bekreftet

Jødiske og muslimske organisasjoner utfordret forfatningsdomstolen den flamske orden, som førte til at folkemord ble forhindret i henhold til jødiske og muslimske ritualer. Den belgiske domstolen kom tilbake til EU -domstolen. Luxembourg domstol Bekreftet i desember Til slutt muligheten for et land som pålegger et foreløpig sjokk under massakren. Den belgiske forfatningsdomstolen stadfestet derfor de regionale dekretene.

Dyrevernsaktivister og sekulære talsmenn ønsket denne bekreftelsen åpent velkommen. Forfatningsrettsdom bekrefter Hervey Parmentier, visegeneralsekretær i Center de Action Locks “Hvis religions- og samvittighetsfriheten skal være en helhet, må religiøse lover på sin side være i samsvar med sivilrett og de demokratiske verdiene som ligger til grunn.

Endrer fortsatt loven

“Dette er en stor skuffelse for trossamfunnet, men fremfor alt er det en skam for landet vårt.”Opprørerne Johan Benisri, leder av koordineringskomiteen for jødiske organisasjoner i Belgia, er imidlertid også visepresident for den europeiske jødiske kongressen. “Kampen for både lov og politikk vil ikke ta slutt. Vi vil fortsette å forsvare verdiene våre med verdighet og lovlighet.”, Erklærer han

Dette er fordi loven i europeiske land fremdeles flyter om dette spørsmålet. Noen land har forbudt rituelle drap (Danmark, Sverige, Finland, Estland, Slovenia). Andre, som Nederland og Polen, forbød det før det kunne viderekobles. Andre stater har så langt stolt på et religiøst unntak fra felles europeisk styre, som er overraskende før massakren.

Forbudet i Belgia er en del av en landsomfattende kamp mellom dyrevernere og representanter for de muslimske og jødiske samfunnene.

Men debatten reises igjen og igjen her innimellom. I Frankrike sendes pressemeldingen Journalist Fra Frankrike 2 En kontrovers startet i 2012, og den har roet seg. Men personligheter som surfer på identitetsbølgen fortsetter å ta opp problemet.

Denne saken følges nøye i Israel. – Sanksjonene i Belgia er en del av en kamp mellom dyrevelferdsaktivister over hele Europa og representanter for de muslimske og jødiske samfunnene om halal- og koshermassakre.“, Understrek Tider i Israel. Han nevner “En lignende kamp omskåret ikke barna som noen barnerettighetsaktivister kaller grusomme eller at Mila ikke mottok medisinsk behandling.” Disse diskusjonene vil være drivstoff “Anti-immigrasjonsaktivister og politikere” Å redusere tilstedeværelsen av muslimer og jøder i Europa.

Trykket vil øke

Den belgiske muslimske ledelsen er også bekymret for denne risikoen: “Rettssikkerheten må ikke tillate et økende politisk og sosialt press fra folkets bevegelser som fører en identitetskamp mot sårbare minoriteter over hele Europa.”, Lederen skriver i reaksjon på avgjørelsen fra forfatningsdomstolen. Han fordømmer “En emosjonell symbolsk handling”, Tvinger alle borgere til å gå inn “Obligasjoner av en enkel imaginær løsning”.

Noen insisterer på at den forrige sjokkerende plikten på belgisk jord ville få kjøttindustrien til å importere skrotter fra land som tillater ritual slakting.

“Min La oss leve våre tradisjoner “

“Belgia og forskjellige europeiske land må revurdere sin holdning til dette spørsmålet.”, Joel Mercui -forespørsel. “Hvis vi vil at det skal være mer jødisk opplysning i Europa om 10 eller 20 år, må vi ikke bare sikre vår sikkerhet, men også la våre tradisjoner leve. ‘Vi vil at jødedommen skal eksistere i Europa, men glem tradisjonene dine’. Vi ønsker å fortsette å gi vårt bidrag til utviklingen av Europa, men vi kan fortsette å tilbede i stillhet. “