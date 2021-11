På den 5. dagen av gruppespillet i Europa League spilte Widese og Lois Obanda uavgjort 3-3 på vei til Rennes. Dette resultatet viser at begge lag holder skjebnen i hånden når siste dag nærmer seg. Rennes startet raskt scoringen med et mål fra Cayton Labor, som ble servert av Martin Terrier (9.). En halvtime senere doblet Laborde Renses ledelse igjen (39.), like før pause (43.), før Heismann gjenopplivet Wides.

Laborde trodde han hadde sluppet inn sine 3 poeng med et hat-trick (69.), men nederlenderne kom tilbake i kampen med et mål fra Beating (75.). Ledende målscorer Lois Obanda scoret sitt eget mål i sluttminuttet av ordinær tid (90.) med et lignende mål.

Med unntak av Luis Obanda, spilte han hele turneringen og fikk gult kort for pasning (40.), den andre returen på rad til Rens-benken siden Jeremy Togu kom tilbake fra skade 3 måneder senere. . Lovro erstattet Major i det 73. minutt. Den unge kantspilleren har spilt sine første minutter siden 22. august, og spilte på slutten av kampen mot Montpellier forrige helg.

Rennes (11 poeng) og Wittzecki (7 poeng) endte på topp 2 i gruppe G, foran Tottenham (7 poeng), som tapte mot Slovenes of Mura (3 poeng). Dette overraskende resultatet lar Rennes og Wittze holde skjebnen i hendene før den siste dagen, som vil se Spurs få Ren, og Widze ønsker Mura velkommen.

Adnan Januzaj var den eneste taperen i Real Sociedads 2-1-nederlag mot Monaco. I gruppe B tapte Real Sociedad 2-1 for AS Monaco. Isak var den eneste spanske målscoreren i en singel, med Monacos som scoret mål fra Voland (28.) og Fobana (38.), Adnan Janusaj (35.). Holder, Belgia, ble erstattet av Portugal i det 75. minutt. Blant gjestene reiste Elliott Madaso seg i det 91. minutt, akkurat i tide til å stoppe på Kolo.

I et annet møte i gruppen slo PSV Storm Cross 2-0 med et mål fra Carlos Vinicius takket være en straffe (45.) og Bruma (56.). Yorb Verdesen, som startet BSV-benken, erstattet Carlos Vinicius, som scoret det første målet i det 58. minutt.

PSV (8 poeng) skal konkurrere om kvalifisering med Real Sociedad (6 poeng) i San Sebastian på siste dag. Bare én seier ville tilsvare Baskenes neste runde. Monaco er sikret 1. plass med 11 poeng, mens Sturm Cross ligger på sisteplass med 1 poeng.

I gruppe C gjorde Leicester det rette ved å slå Legia 3-1. Dhaka (11.) og Madison (21.) scoret først, før Mladenovic (26.) og Polen tok igjen. En halvtime senere (33.) scoret NDT det tredje engelske målet. Timothy Castagne spilte hele kampen med start i Leicesters forsvar, mens Tilemans ble satt på sidelinjen med en leggskade.

Med nederlaget til Napoli i Spartak Moskva i går avanserte Leicester fra sisteplass til 1. plass med 8 poeng. Men med 7 poeng jaget Spartak Moskva og Napoli ned engelskmennene, de gjorde ingenting og endte på 4. plass, 1 poeng foran Ligia.