Leicester City ble uavgjort 1-1 av Leeds i starten av 33. kampdag i Premier League tirsdag kveld. Resultatet etterlater Leicester på 17. plass og bare et poeng utenfor rød sone.

Publikum kunne ha startet bedre for Foxes, men Tielemans mål ble nektet for offside (7. plass). Noen minutter senere åpnet Sinistera scoringen for Leeds (20., 1-0). Jamie Vardy scoret imidlertid utligningen ti minutter før tid (80., 1-1).

Tre av de fire røde djevlene startet med Wout Faes, Timothy Castagne og Youri Tielemans på banen. Dennis Brad ble utvist i det 82. minutt.

Aston Villa vant en verdifull hjemmeseier mot Fulham (1-0). En seier som ville tillate Villains å flytte et poeng foran Tottenham og midlertidig rykke opp til femteplass ved siden av europeisk kvalifisering. Leander Tendankar var en del av start-XI og spilte hele kampen.

Til slutt ble Crystal Palace beseiret (2-0) på veien mot Wolverhampton. På poengtabellen rykker Wolves til 13. plass på lik poeng med dagens motstandere. Albert Sambi Lokonga, som fikk gult kort, kom inn i 65 minutter som innbytter.

Det skal legges til at Vincent Kompany vant Championship med Burnley etter å ha vunnet på Blackburn (0-1).

Nederland

I Nederland, den 30. dagen i Eredivisie, vant Nijmegen knepent på Groningen gress (0-1). En seier som sender NEC til åttendeplass på stillingen. Landry DeMada, innehaveren, ble byttet ut etter femten minutter.