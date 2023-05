Belgiere i utlandet: Lens og Opanda kanter nærmere Champions League med Reims ti mot elleve

Opanda og Lens Reims rykker opp og legger press på PSG

RC Lens kom ut av en farlig situasjon mot Stade de Reims under kampdag 35 i Ligue 1 fredag ​​kveld. Til tross for at de var et shorthanded lag, overvant de et 0-1-underskudd for å slå Will Stills tropper 2-1.

Den lokale spilleren Kevin Danzo ble utvist med direkte rødt kort etter 19 minutter for en foul seksten yards ut. Så scoret Fowler Balogun (23.) fra elleve meter. Przemyslaw Frankowski (40.) gjenopprettet også pariteten ved pause fra straffemerket. Sego Fobana (55.) satte rekorden før timemerket, og gjorde ham til vinneren av kampen.

Luis Opanta kom av banen i det 78. minutt for Lens, mens Maxime Bussy og Thomas Foguet spilte henholdsvis 86 og 90 minutter.

I klassifiseringen av den første franske divisjonen konsoliderer Lens sin andreplass med 75 poeng. Dette bringer ham nærmere en direktebillett til gruppespillet i Champions League neste sesong. Reims ligger på tiendeplass med 50 enheter.

Tyskland

Til tross for Luke Baggios hjelp, stenger Hertha Berlin D2 etter tap i Köln

FC Köln vant 5-2 mot Hertha Berlin som en del av kampdag 32 i Bundesliga fredag ​​kveld. Herthas andre målholder og passer Todi Lukebagio ble utvist sent i kampen (80.).

Davy Selke (8.) åpnet scoringen for vertene før Lucas Dussart (18.) og Steven Jovedic (33.) snudde bordet for Hertha. Rett før pause snudde målene fra Timo Hubers (39.) og Elise Skry (43.) kursen. I andre periode ble Herthas håp om en utligning endelig knust av Hubers (69.) og Denis Huseinbasic (81.).

I tabellen i den tyske førstedivisjonen er Hertha Berlin rødt lys og nær nedrykk med 25 poeng. Med to kamper å spille er hovedstadsklubben 3 poeng bak Stuttgart, 16. og i sluttspillet, og Schalke, 5. reddet, har 32 kamper å spille. FC Köln ligger midt på tabellen på 10. plass med 41 enheter.

Nederland

NEC med DeMada som lener seg tungt mot Twente

Fredag ​​kveld vant Twente enkelt (4-0) mot NEC Nijmegen som en del av den 32. dagen i Eredivisie. Landry DeMada, innehaveren, ble med på gjestebenken i det 83. minutt.

De lokale spillerne fikk tre poeng gjennom dobler fra Vaclav Czerny (38.), Ricky van Wolfswinkel (83.) og Virgil Misitjan (61., 76.). I den nederlandske førstedivisjonen ligger Twente på 5. plass med 58 poeng, mens Nijmegen er 10. med 38 poeng. Feyenoord, med 76 poeng, er 8 enheter foran PSV.