Italia:

Napoli ble slått ut av Fiorentina torsdag i 16. runde av den italienske cupen, til tross for mål og assist fra Trice Mertens.

I en kamp preget av tre røde kort ble Neopolitans tatt på hjemmebane 2-5 på slutten av ekstraomgangene. Napoli og Tries Mertens, som vant i 2020, håpet å gå videre til kvartfinalen i Coppa Italia. Dusan Vilahovic ‘La Viola’ tok ledelsen i det 41. minutt med en scoring. Parthenobi kom raskt tilbake på grunn av den uunngåelige Tris Mertens. Spissen utlignet med et suverent skudd da Bartlomew Drakowski (44., 1-1) bommet på en sjanse.

Det siste florentinske bolverket ble utvist for en feil tre minutter senere av Elif Elmas’ sistemann, som headet alene mot mål. Napolitanerne utnyttet ikke sin numeriske overlegenhet i andre akt, og etterlot seg et mål like før timemerket i Cristiano Ronaldos verk (58., 1-2).

Saken for Napoli ble ytterligere komplisert av oppsigelsen av Hirving Lozano (84.), etterfulgt av Fabian Ruiz (90 + 3) for et andre gult kort noen minutter senere.

Da kampen var i favør av Fiorentina, utlignet Andrea Petagna med en pasning fra Tries Mertens (90 + 5, 2-2).

Nå ni mot ti i tillegg, varte Luciano Spallettis lag i femten minutter, med Lorenzo Venuti (105 + 1, 2-3), Christophe Biotech (108., 2-4) og Youssef Malலே (119., 119., 2-5).

AC Milan måtte vente ekstra tid for å slå ut Genoa (3-1 ap) torsdag kveld i den 16. runden av den italienske cupen. Alexis Salemakers gikk inn i den 80. kampen og beseglet slutten av kampen ved å score sitt tredje og siste mål. Jinho van Houston spilte 120 minutter på det genovesiske bakkortet. Forholdsmessig i avisen tok denne kampen andreplassen til finalen i Serie A. Men med forsvarsspiller Leo Astigard (17., 0-1) innsett, var det Van Houstens lag som tjente tidlig i kampen. Øyeblikket Oliver Giroud velger å gjenopprette likheten (75., 1-1) varer fra slutten til et kvarter. Begge lag gikk inn i ekstraomganger da resultatet ikke endret seg.

Forskjellen kom da Rafael Leo (102.) og Salemakers (112.) scoret til fordel for formasjonen til Stefano Pioli i semifinalen.

Qatar:

På Qatar Championship ledet Toby Alderweireld og Al-Duhail 2-4 i Al-Karafa. Jr. Edmilson, en tidligere Standard, scoret og assisterte vinnerne. 14 dager senere har al-Duhail 32 poeng, ett mer enn al-Sadr, tre kamper bak.

Spania:

Athletic Bilbao slo Atletico de Madrid og Yannick Karasco 1-2 i semifinalen i den andre supercupen i Riyadh, Saudi-Arabia torsdag kveld. Førende til scoringen endret baskeren situasjonen på fire minutter. Atletico de Madrid har ikke vunnet turneringen siden 2014, mens Athletic Bilbao rett og slett er de regjerende mesterne. Etter å ha blitt stoppet av fire tap på rad i ligaen på slutten av 2021, håper Golkoneros å fortsette sitt momentum. Med uvitende hjelp fra motstanderens keeper Unai Simon, så det ut til å gå i riktig retning på Diego Simeones side. Målvakten de la Rose sitt mål sendte ballen tilbake i mål (62., 1-0).

En corner (77., 1-1) utlignet et kvarter senere gjennom en heading av Yere Alvarez. Nico Williams (81., 1-2) scoret nok et mål etter en corner. Defensivt presset tilbake, falt ballen for føttene til den 19 år gamle spanske midtbanespilleren og John Oblock hadde ingen sjanse da han fikk tilbake den flate venstrefoten. Atletico avsluttet kampen klokken ti (90 + 4) etter at Jose Kimines ble utvist.

Athletic Bilbao skal prøve å beholde tittelen søndag mot Real Madrid, som slo FC Barcelona 2-3 onsdag etter ekstraomganger.

Storbritannia:

I den første etappen av den andre semifinalen i den engelske ligacupen stoppet Arsenal og Albert Zambi Lokonga Liverpool på ti (0-0) mot elleve i mer enn en time. Etter å ha blitt slått ut 1-0 i 3. runde av FA-cupen mot Nottingham Forest (engelsk D2) 9. januar startet Albert Zambi Lokonga Arsenal-troppen igjen og spilte gjennom hele møtet. Etter oppsigelsen av sveitsiske Granite Shakka (24.), fant Gunners seg raskt i en kamp i en alder av ti. En tidlig exit mot mennene fra Jrgen Klopp, som tapte mot Djokovic Origami, fikk ingen konsekvenser mot Sadio Mane og Mohamed Salah, som dro til African Nations Cup.

Arsenal tar imot de røde i returoppgjøret 20. januar. Vinneren av dobbeltoppgjøret vil utfordre Chelsea på Wembley 27. februar. Onsdag vant Blues 0-1 (2-0) etter å ha dominert den første etappen i Tottenham.