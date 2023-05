Belgiere i utlandet: Real Madrid og Courtois slo Rayo Vallecano, City sjokk i Brighton

Spania

Real Madrid og Cortos slo Rayo Vallecano

Takket være mål fra Benzema og Rodrigo, slo Real Madrid Rayo Vallecano (2-1) onsdag i La Liga kampdag 36 på Santiago Bernabeu.

Merengue går tilbake til 2. plass mens de venter på sine Madrid-naboer.

Møtet ble preget av en rekke hyllester fra Santiago Bernabéu til Vinicius Junior. Den brasilianske kantspilleren ble utsatt for rasistiske overgrep i Valencia søndag. Skadet for Vallecanos mottakelse så han på at et banner ble holdt til ære for ham og lagkameratene hans, som hadde på seg 22-åringens nummer 20, reiste seg til anledningen. Til slutt i det 20. minutt av kampen mottok Vinicius en stående applaus fra publikum.

Rayo Vallecano så ut til å veie opp kampen, og tvang Thibaut Courtois til å roe seg ned (12, 25) og Real Madrid tok ledelsen i første omgang. Karim Benzema driblet forbi motstanderens keeper før han scoret sitt 18. mål for sesongen (31.) etter Federico Valverdes raske frispark.

I andre omgang prøvde Real å kontrollere overtaket sitt ved å holde ballen i besittelse og etterlate svært lite rom for motstanderne til kontring. En god penetrering gjorde likevel at Rayo kunne utligne på slutten av kampen: Raul De Tomas, alene i området, lurte Courtois med et skudd med en retur (84.). Madrid-folket ga seg ikke, Rodrigo scoret vinnermålet med et lekkert lavt skudd fra utenfor feltet (89.), og hilste lagkameraten med hevet knyttneve.

Eden Hazard, en innbytter, kom ikke tilbake fra kampen og Courtois spilte hele publikum i burene.

Takket være denne seieren rykket Real (74 poeng) opp til 2. plass på Atletico (72), men Colconeros de Carrasco og Witzel går videre til Espanyol Barcelona klokken 22.00.

England

Allerede mestere, City og De Bruyne overrasker i Brighton

Brighton og Manchester City delte poengene i Premier League-kampen 32 på Brightons Falmer Stadium onsdag. De Bruyne, Englands mestere for tredje gang på rad, og laget hans mottok en æresvakt fra sine motstandere før avspark. Sky Blues scoret takket være Bill Foden, godt oppveid av Holland (25.). Brighton forsvant ikke etter åpningen: eks-Union Kaoru Mitoma trodde han hadde utlignet før VAR nektet målet hans for en volley (31.), og det var til slutt et angrep i takvinduet av Julio Enzo (38.) som tillot hans side å returnere.

Kevin De Bruyne, åpneren, spilte 57 minutter i stedet for argentineren Julian Alvarez.

På poengtabellen ligger Manchester City nå med 89 poeng. Brighton, som allerede er garantert sin første europeiske køyeplass noensinne etter søndagens seier over Southampton, ligger på 6. plass med 62 poeng.

De Bruyne’s Citizens, som allerede er mestere i England, sikter mot en historisk diskant: de må fortsatt spille i FA-cupfinalen, mot Manchester United på Wembley 3. juni og Champions League-finalen mot Inter i Istanbul 10. juni.

Skottland

Nicholas Ruskin og Rangers ble holdt uavgjort 2-2 mot Hearts på kampdag 37. Den tidligere Roche ble erstattet av Ryan Jack i det 81. minutt.

Rangers ligger på andreplass i Championship med 89 poeng, bak Celtic (96) som allerede har sikret seg tittelen.