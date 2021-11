Legia Warszawa tapte det meste mot Napoli (1-4) torsdag i den fjerde-dagskampen i Europa League-fotballgruppespillet, som ble dømt av Lawrence Wisser. Trice Mertens startet kampen på benken. Legia tok ledelsen 10 minutter senere med et mål fra Emreli. Jilinsky utlignet fra straffemerket (51.) og ble erstattet av Mertens i det 73. minutt. De røde djevlene ga napolitanerne fordelen med nok en straffe (75.) innen to minutter. Lozano (79.) og Onas (90.) scoret for Calcios ledere. Napoli leder gruppe C med 7 poeng, mens Warszawa leder med totalt 6 poeng, mens Leicester-Spartak spiller mot Moskva fra klokken 21.00.

AS var vertskap for Monaco PSV i gruppe P. Kampen endte uavgjort 0-0. I Monaco ble ikke Elliott Madaso valgt på grunn av en muskelskade. Hos PSV var Yorbe Vertessen i åpningskampen. Vår kamerat, skadet, ble overført for en halvtime siden. Monaco leder gruppen med 8 poeng, mens PSV ligger på tredjeplass med 5 poeng.

I samme gruppe kunne ikke Real Sociedad, med Adnan Januzaj i innledende XI, gjøre det bedre enn å dele 1-1 mot østerrikernes Sturm Cross, som scoret kampens første poeng. Johnshire fremhevet østerrikerne etter 38 minutter. På slutten av første omgang så Sociedad en straffe nektet av VAR. Sorlot utlignet til slutt i det 53. minutt. Spanjolene er nummer to i sin gruppe med 6 poeng, mens Sturm Cross ligger sist.

I gruppe A spilte Jason Denier med Olympic Lyon mot Sparta Brock. Det franske laget vant 3-0. Slimani signerte Brasil på to minutter (61. og 63.). Togo Ekambi signerte 3-0 i finalen. Lyon med 12 poeng har kvalifisert seg til 16. runde. Sparta Brock er nummer to, med poeng (4) uavgjort med Glasgow Rangers.

Teaserne gir en heldig seier til Feyenoord i Union Berlin

Feyenoord vant 1-2 i gruppe E-kampen i Conference League-fotball torsdag kveld på Berlin-plenen i Union. Serial Deserts (72.) scoret det avgjørende målet med et heldig skudd midt i mål. Tyskerne avsluttet kampen med ni spillere etter det røde kortet til Trimmel og T-skjorte. Feyenoord leder gruppen med 10 poeng fire dager senere. Union Berlin ligger på sisteplass med tre poeng. I gruppe G besøkte Vitesse Arnhem Tottenham, nå trent av Antonio Conte. Lois Obanda startet på benken for nederlenderen, men ble erstattet av Kobo ved pause. Spurs vant den spennende kampen 3-2, med ikke mindre enn tre spillere kastet. Son Hyung-min (15.), Lucas (22.) scoret for Tottenham. Rasmussen scoret sitt eget mål (28.) for londonerne, etterfulgt av Pero (39.) og Widze (32.). I Tottenham fullførte ikke Romero (59.), Witche Toky (81.) og Schubert (85.) møtet. Tottenham er nummer to med 7 poeng og Vitesse er tredje med 6 poeng. Rennes, som fortsatt mistet Jeremy Toku med en kneskade, leder med 10 poeng etter at Mura vant 1-0.

I Europa League var Leicester vertskap for Spartak Moskva i gruppe C. Kampen endte uavgjort 1-1. Timothy Costagne og Yuri Tylemans startet for Fox, mens Maximiliano Kofris var på banen for russerne. Moses utlignet for Spartak (51.), etterfulgt av Amarte (58.). Ward bommet på en mulighet til å bringe stillingen til 2-1, men bommet på straffen sin (75.). Tilemans fikk gult kort for å blokkere sent (67.). Fire dager etter kampen ligger Leicester på tredjeplass i gruppen med 5 poeng. Spartak ligger på sisteplass med 4 poeng. Napoli (7) er foran Legia Warszawa (6).