Belgiere vil motta en energisjekk på €100 “om en måned eller to”

i begynnelsen av uken, Regjeringen har kommet til enighet om energiprisfilen. Konkret gir avtalen en momsreduksjon på elektrisitet (mellom 1. mars og 1. juli), en utvidelse av den sosiale tariffen og en oppvarmingsbonus på €100 for belgiske familier. Innholdet i den aktuelle avtalen tilfredsstiller imidlertid ikke alle, spesielt opposisjonen, som kritiserer den for å komme for sent og være for «forsiktig».

Vincent van Bettighem var gjest på La Matinale på Bel RTL i morges, en mulighet for ham til å svare på kritikken av denne avtalen, som skal hjelpe belgierne med å tjene penger på høyere energipriser. “Vi bestemte oss for å returnere til innbyggerne hver euro regjeringen ufrivillig mottok på grunn av energipriser. Vi gjorde det vi kunne gjøre så raskt som mulig (…) Det er vanskelig å si hvem som trenger hva, hvem som har rett til hva. Jeg tror vi i dag ga en balansert pakke for å hjelpe mennesker og familier, “rettferdiggjorde finansministeren. Han forklarte at totalt 500 millioner euro «går tilbake til forbrukeren».

Han ga også noen detaljer om beslutningene som ble tatt av regjeringen, spesielt innvilgelsen av sjekken på 100 euro, som vil bli gitt til belgierne «om en måned eller to», ifølge Vincent van Bettighem.