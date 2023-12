Belgierne nøt julen: «Vi måtte tilkalle noen leverandører»

«Fredag ​​og lørdag var helt klart de viktigste dagene i denne forbindelse. Vi tror at dette også vil være tilfellet for nyttårsshopping, og vi ser, som forventet, at bekvemmelighet spilte en viktig rolle for at forbrukeren kunne nyte dette familieøyeblikket fullt ut. Dette gjenspeiles fra blant annet i den store populariteten til årssluttklassikere som skinke og fondue og ost til raclette.Denne trenden bekreftes også av økningen i salget av ferdigmat som sushibokser, fiskegryter, viltsuppe, eller den fylte kalkunstekten, hvis popularitet har økt med 25 % sammenlignet med fjoråret.

Ingen grunn til å reise langt for ferier: vinter ved sjøen, alt i lyset!

Noen festprodukter har hatt større suksess. «For Duchess-epler, en klassisk siderett, har vi mer enn 20 ekstra tonn for øyeblikket sammenlignet med i fjor. Blant forrettene var det helt klart den «festlige» suppen som tok prisen, med 19.000 liter ekstra suppe ift. desember 2022.» «Og den mest populære? Fiskesuppe.»

Til slutt ser vi at kunder som liker mer forseggjort matlaging, velger ferskt viltkjøtt.

Referanser som andebryst og elg glir lett inn i din Aldi handlevogn når julehelgen nærmer seg.

Også hos Carrefour var det et skikkelig travelt. «Det startet på torsdag, med en stor topp på lørdag. Noen produkter har vært veldig populære, spesielt laks, østers og hummer. Vi måtte ringe tilbake noen leverandører i siste liten for å sikre at vi hadde nok lager til søndag 24..» ”«, påpeker Coralie Jacquemin, merkevarens talskvinne. «I år så vi en betydelig økning i antall kunder og deres kjøp sammenlignet med tidligere år, og de kjøpte også mer: Vi solgte tre ganger mer alkohol og seks ganger mer musserende vin enn i en vanlig uke. Etterspørsel etter festprodukter var spesielt høy De mest populære produktene er fisk Laks, østers og hummer, men også berade/fondue-retter.I antipasto-delen merker vi også en sterk trend mot antipasti som er litt mer 'hors d'oeuvres' med flere små snacks, pålegg etc. Vårt fryseregister har oppnådd en kapasitet på 1 A liter for 1 euro, det billigste på markedet, er også en stor hit.