Belgisk galleri selger kunstverk for millioner uten å betale skatt

Katalogverdien gitt av Vedovi Gallery var mer enn 15 millioner euro i 2017. Men maleriene hans er allerede på en avsidesliggende strand i Hong Kong? I tillegg til millioner av fortjenesten, helt skattefri, lar den kunngjøres på lørdag Kveldog De Tijd og Knack i sammenheng med en internasjonal journalistisk etterforskning av skatteparadiser kalt Pandora Papers.

Nesten 20 år etter åpningen av Brussels Gallery, var det i Hong Kong Paulo Vidovi, en belgisk 50-åring fra næringslivet, registrerte Global Art Portfolio Limited, et selskap “meldingsboks“Som ikke har noen annen oppgave enn å kjøpe og selge moderne og samtidige verk som kunsthandleren elsker, med den største aktelse. Ingen av dem er lagret i Hong Kong på grunn av dets ikke-eksistens, som dokumenter hentet fra Pandora Papers uttrykkelig bekrefter, det er ingen aktivitet, ingen visning, ingen offiser.

“Selv om selskapet er registrert i Hong Kong, driver det ikke virksomhet der (?). All virksomhet i selskapet, inkludert anskaffelse, vedlikehold og salg av kunstverk, utføres fra Europa. Derfor er selskapets inntekt ikke skattepliktig i Hong Kong“Er det skrevet i et utkast til svar til skattemyndighetene i Hong Kong, funnet i Pandoras papirer. Deretter:”Vidovi, som er basert og basert i Belgia, er den eneste ansatte som er ansvarlig for å selge selskapets kunstverk. Selv om han har reist til Europa og USA (?), Har Vidovi aldri besøkt Hong Kong i løpet av de involverte årene.“

Et brev sendt av den sveitsiske direktøren for Global Art til en revisor i Hong Kong rapporterer også et ikke -skattepliktig overskudd på 1,9 millioner dollar (1,64 millioner euro) ved utgangen av regnskapsåret april 2016. – mars 2017. Og 5,5 millioner dollar forrige år. Fem år etter starten har selskapet generert et kumulativt overskudd på mer enn 9,1 millioner dollar (7,9 millioner euro).