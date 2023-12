Belgisk jernbanestreik fra 5. til 7. desember: CGSP Cheminots holder varsel

CGSP Cheminots kunngjorde i en pressemelding søndag kveld at jernbanestreiken vil fortsette i 48 timer, planlagt å vare fra tirsdag 5. desember 2023 klokken 22.00 til torsdag 7. desember 2023 klokken 22.00. «Til tross for det sterke signalet som ble sendt under streiken 7. og 8. november, fortsetter ledelsen å ignorere stemmen til jernbanearbeidere.«, beklager forbundet. I slutten av november annonserte Cheminots SFLP at de ville delta i bevegelsen.

På den annen side avviste den tredje fagforeningen, CSC Transcom, streikeropet og fordømte denne handlingen.»Fullstendig uansvarlig og uakseptabel overfor reisende«.

På grunn av streiken vil et erstatningstogtilbud kjøre fra 5. desember kl. 22.00 til og med torsdag 7. desember. I slutten av oktober kunngjorde fagforeningene en firedagers streik på jernbanen i november og desember for å fordømme mangelen på respekt for sosial konsultasjon i forbindelse med intern omorganisering.

Fagforeninger krever suspendering av produktivitetsøkninger.På bekostning av jernbanearbeidere«Slutten på omorganiseringen.»Frigjort fra virkeligheten på bakken og uten merverdi på det operasjonelle nivået«, stoppe politikken for arbeidskontrakter og implementere lovlig ansettelse.