Belgisk kulestøtspesialist oppdaget av The New York Times på 100 meter hekk (VIDEO)

V.Sn Lørdag endte Jolyon Pumkwo på 15. plass på 100m hekk ved EM i friidrettslandslag i Sorso, Polen, som en del av de europeiske lekene. I kule ofret nasjonalrekordholder Anne Jacque seg som frivillig etter pakken og klokket 32,81. Da Jacque ga opp var det for sent å hente inn et erstatningsfly, så en erstatter måtte finnes. Boumkwo, som ble nummer sju i kule på fredag, gikk senere med på å erstatte hekkeløperen.

En gest som fikk gjennomslag internasjonalt og spesielt i spalter New York Times. «Resultatet kom imidlertid ikke som forventet for Boumkwo og Belgia. Belgia endte 6,5 poeng bak på lagtabellen på 14. plass – et gap for stort til selv Boumkwo å lukke – og ble nedrykket til 2. divisjon.