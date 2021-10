Belgisk restaurant blant de 50 beste restaurantene i verden

LKokken Peter Cousins ​​'”Hoff von Cleve”, som ligger i Crusoe, er rangert som 36. på listen over de 50 mest verdifulle restaurantene i verden, ble det kunngjort ved en proklamasjonsseremoni i Antwerpen tirsdag. De tre beste stedene domineres av Noma Restaurant i København, med kokk Rene Redsebi som gjenvinner sin lederposisjon, etterfulgt av “Geranium” i den danske hovedstaden og “Azador Ezepari” i Atzondo (Spania).

Denne listen, som har vokst i popularitet og innflytelse siden starten i 2002, blir ofte kritisert for mangel på åpenhet og metodikk. Listen er satt sammen av stemmer fra tusenvis av internasjonale “eksperter”, inkludert kokker, matkritikere og reisende spredt over geografiske områder. Uten en liste over forhåndsdefinerte kriterier ville de ha spist 10 restauranter – inkludert minst fire utenfor sitt geografiske område – i løpet av de siste 18 månedene, basert på deres personlige erfaring. Rangering publikasjon.