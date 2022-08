Belgisk strømpris når ny rekord

Mangelen på vind og forventningen om høyere temperaturer neste uke har presset prisene opp. Et gjennomsnitt på €561,94 per megawatt-time ble nådd for mandagens levering i grossistmarkedet på søndag, ifølge en forhandler. Dette er en ny rekord som går tilbake til 17. august (541 euro per megawatt-time).

Rekordgasspriser, utilgjengelighet av mange franske atomkraftverk og lav vannstand, som førte til en nedgang i produksjonen av vannkraftverk, forklarer denne prisøkningen. I tillegg legger mangelen på vind på det europeiske kontinentet og nye høye temperaturer som forventes neste uke (med prognoser på over 30°C), som lover godt for økt bruk av klimaanlegg, også press på prisene.

På grunn av de høye prisene i Frankrike og Tyskland eksporteres også elektrisitet mye, noe som fører til høye priser også i Belgia.

Alle som skal signere en ny energikontrakt i august, må stole på rekordhøye strøm- og gasspriser. Den flamske regulatoren Vreg anslår at den gjennomsnittlige årlige strømregningen vil være €2.154,58 og gass €3791,10.