Belgiske arbeidere tjener mer enn i resten av eurosonen

JegReallønnen for belgiske arbeidere økte med 5,3 % i år sammenlignet med fjoråret, ifølge informasjonen fra standard som viser til EU-kommisjonens økonomiske prognoser. Effekten av lønnsøkningen er 9 %, men inflasjonen absorberer 3,7 %. Disse tallene vises i EU-kommisjonens Spring Economic Outlook. Økningen i reallønn er den klart høyeste i Europa. Det nærmeste landet er Luxembourg med 3,8 %. Det er ingen tilfeldighet at Belgia og Luxembourg er to land som setter lønningene sine i samsvar med inflasjonen.

Lønningene ble hevet kraftig 1. januar, akkurat da inflasjonen begynte å avta. Ifølge EU-kommisjonen vil situasjonen være svært annerledes neste år. Reallønnen ville da stige i Belgia med bare 0,8 %, halvparten av hva den er i eurosonen og lavere enn i de fleste naboland.

EU-kommisjonens rapport er spesielt dyster når det gjelder Belgias offentlige finanser. Budsjettunderskuddet blir på 5 % i år, det nest høyeste i eurosonen etter Slovakia og Malta. Neste år forventes det å nå 4,7 %. Den offentlige gjelden vil fortsette å øke delvis på grunn av dette underskuddet, og når 107,3 ​​%.