Belgiske Cyril Ngonge om heroikk i Italia: «Vi kan endelig si at vi vant»

Det var første gang i Italia siden 2005: Identiteten til tredjeseedet til Serie B ble avgjort etter en slitsom sluttspillkamp på nøytral bane. La Spezia (17.) og Hellas Verona (18.) møtes i Sassuolo denne søndagskvelden. Cyril Nkonges doble århundre så Veronese (3-1) vant.

«Jeg visste at i dag kom til å bli en kamp23-åringen svarte den belgiske spissen på klubbens hjemmeside. Men vi var et lag som ønsket å score først, ønsket å gi alt, og vi fortjente denne seieren. Begge målene var et resultat av lagets harde arbeid og grunnen til at vi vant i kveld.

Da han kom til klubben i januar, fant den tidligere Groningen- og Club Brugge-spilleren seg raskt ut en plass i gruppen. Og selv om målsummen hans (3 av 14 kamper) hadde vært rikere, ville han ha lagt til to til på et bedre tidspunkt. «Da jeg ankom var målet klart, jeg visste hva jeg ville gjøre og jeg trodde alltid på det. Jeg elsker denne byen, jeg elsker klubben og jeg kjenner kvaliteten til lagkameratene mine. Det tror vi alltid på daglig.

En drømmer om en dag å bruke Arsenals farger kan nå flytte til et roligere sted. I Italia, eller andre steder. «Endelig kan vi si at vi vant. Vi kan si det med stolthet, vi fortjener å bli i Serie A. Det er på tide å nyte dette øyeblikket, slappe av, dra på ferie og forberede oss til neste sesong.»Han fullførte.