Belgiske forskere har oppdaget en sammenheng mellom sukkermetabolisme og Parkinsons sykdom

Oppdagelsen baner vei for nye behandlinger, “målrettet mot begynnelsen av denne nevrodegenerative sykdommen i stedet for symptomene,” ble det fastslått i en pressemelding mandag. Forskere ved Duo Institute (Euclidean), ledet av professor Guido Palmer, sier at PARK7-enzymet forhindrer skade på celler under metabolismen av sukker ved glykolyse, det vil si alle reaksjonene som gjør det mulig å bryte ned glukose. Energiproduksjon.

PARK7-enzymet er imidlertid inaktivt hos noen pasienter med Parkinsons sykdom. Forskere mener derfor at det er en forklaring på opprinnelsen til denne svært ødeleggende sykdommen, hvis utvikling fortsatt er ukjent.

“Inaktivering av PARK7 forårsaker skade på ulike systemer i menneskelige celler, som mus og fluer. Noen tilfeller av Parkinsons sykdom er forårsaket av genetisk dysfunksjon av PARK7-enzymet,” bemerker forskerteamet. “Hvis det er kjent at PARK7 lett inaktiveres av antioksidanttrykk av en rekke årsaker, kan den samme skaden spille en rolle hos pasienter med PARK7-genet,” legger han til.

Dette gjennombruddet i studiet av Parkinsons sykdom gir nytt håp for behandlingen av denne hjernesykdommen som rammer syv til ti millioner mennesker over hele verden. Forskere håper derfor at denne bedre forståelsen av mekanismene bak sykdommen vil føre til nye terapier.

Foreløpig finnes det ingen kurativ behandling for å bekjempe denne sykdommen, som blant annet gir bevegelsesvansker, muskelspenninger, skjelvinger i hvile, men også tap av balanse og ansiktsbevegelser.

“Det er eksepsjonelt i dag å gjøre en så grunnleggende oppdagelse i et emne som har vært høyt studert i fortiden,” sier professor Bommer, og bemerker at hans siste oppdagelse om glykolyse kom i 1982.

UCLouvain-studien ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).