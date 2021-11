Belgiske katter mot USA, Russland og Puerto Rico i VM-kvalifiseringen

På vei til VM møtes de belgiske kattene forente stater (Amerikanere kvalifiserer allerede som tittelinnehavere) The Russland Og Puerto Rico . Her er slutten av trekningen, Det ble holdt denne tirsdagen i den sveitsiske byen Mycelium, hovedkvarteret til det internasjonale basketballforbundet.

En sterk gruppe, men kvalifiseringen er innenfor kattenes grenser fordi de tre første personene i gruppen kvalifiserer seg. Så dette er et trykk som er tilfredsstillende Bjørn hornhinne, l ‘Assistenttrener for Belgian Gates: “Vi er i vår gruppe Puerto Rico (NDLR rangert som 17. i verden) At vi alltid treffer. For å kvalifisere oss må vi forlate et lag, så målet vårt er å komme foran Puerto Rico.

Derfor er det nødvendig å sikre 3. plass i gruppen: “Vi trakk det beste laget med USA i Bot 1, det beste laget i Bot 3 etter min mening, Russland. De er flotte land, som er en flott balanse, men det er alle sjanser til å vinne. For å kvalifisere seg.” Sa Pierre Cornea.

Selv om Russland (12. i verden) er sterk, har Belgia (6. i verden) alle kortene til å møte den russiske føderasjonen: “Dette er konkurranser i vår rekkevidde. Vi har en plass, vi kan.”

Så denne kvalifiseringsrunden vil finne sted Lang reise for katter i Washington fra 10. til 13. februar 2022: “Det er sant at dette er en liten ulempe. Reise. Dette vil være en fordel for Puerto Rico, men på den annen side skal vi spille i Emma Meesmans hule, og plutselig har vi fått offentlighet.” Emma Meesman har virkelig Han hadde på seg Washington Mystics-trøya i syv sesonger i 2013 og 2020 (med en pause i 2018). Den 28 år gamle belgieren, DC-ikonet, vant WNBA-tittelen i 2019 etter å ha blitt kåret til MVP (Beste spiller) i finalen.