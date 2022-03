Belgiske lønninger blant de høyeste i Europa: myte eller virkelighet?

I morges, i sin spalte viet økonomi og forbruk, nevnte Bruno Wattenberg lønnsnivået i Belgia.

Belgia vil få de høyeste lønningene: er det en myte eller en realitet?

faktum. Belgia har fortsatt en av de høyeste lønnskostnadene i Europa. Vi er som i årevis på pallen, i 3Og plass etter Danmark og Luxembourg. Men pass på, dette er kostnaden for lønnen, ikke nettolønnen som betales til arbeideren.

Hva endret dette?

to ting. For det første, hvis lønnskostnadene er høye, vil sosiale og skattemessige byrder smelte nettolønnen som betales til arbeidere. I solidaritetens navn. Dette er kostnadene for vår Social Security, en av de beste forsikringene i verden. Det fungerer under forutsetning av at nok folk jobber. Og i Belgia, spesielt i Vallonia, er sysselsettingsgraden for lav til å finansiere denne trygden. Målet med å garantere denne finansieringen er sysselsettingsgraden, mens hvis det er mulig for Flandern på 75 %, er Brussel i resesjon på 61 % og Wallonia på 65 %.

Da er problemet at kostnadene for dette arbeidet er mye høyere enn kostnadene til våre naboer. For land hvis vekst og rikdom kommer fra eksport, er dette en risiko som må sees seriøst.

Forventes disse lønnskostnadene å øke med inflasjonen?

Ja, inflasjonen bør være over 7 % i år på grunn av den kraftige økningen i energipriser og mange produkter, som for eksempel korn. Og denne inflasjonen påvirker gradvis lønningene, gjennom automatisk kobling. Så vi står allerede overfor trusselen om økende lønnskostnader. Noe som selvfølgelig vil påvirke konkurranseevnen.

Hvor mye lønnsøkning forventes de neste månedene?

I går la National Bank of Belgium ut nye tall. Om to år vil timelønnen stige med over 10 %. Om tre år, til 2024, vil lønnskostnadene stige med om lag 13 %.

Hva kan vi forvente på lang sikt?

Inflasjonen avtar ikke på noen få uker. Ser vi på nåværende futureskontrakter, vil den samlede inflasjonen holde seg over 5 % ved utgangen av dette året. Nåværende prognoser peker imidlertid heller ikke mot en langsiktig virvel i priser og lønn: Inflasjonspresset vil avta de neste par årene, noe som er ganske gode nyheter.