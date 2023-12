Belgiske selskaper vil teste firedagersuken, uten å miste ansattes lønn

I september i fjor kunngjorde økonomi- og arbeidsminister Pierre-Yves Dermany (PS) sin intensjon om å lansere et piloteksperiment i kollektiv reduksjon av arbeidstid (RCTT), rettet mot selskaper.

Det første trinnet i dette prosjektet ble tatt på torsdag: selskaper som var interessert i denne tilnærmingen ble invitert til å delta i et webinar organisert av Federal Planning Office. Organisasjonen, i samarbeid med University of Ghent (UGhent), er ansvarlig for å implementere denne studien og støtte selskaper som vil ta i bruk en fire-dagers arbeidsuke uten tap av lønn, i en periode på seks måneder.

La oss bli enige: For ansatte handler det egentlig om å jobbe færre dager, samtidig som de får betalt. Dette prosjektet går derfor lenger enn det den føderale regjeringen hadde vedtatt som en del av Labour Deal, det vil si en kortere uke, men med en tilsvarende ukentlig arbeidstid, med arbeid over fire dager i stedet for fem.

Så filosofien til dette eksperimentelle eksperimentet er helt annerledes: «Ideen er ikke å innføre en veldig komprimert firedagers uke, men å redusere arbeidstiden.»bekrefter Maritza Lopez Novella, en arbeidsmarkedsekspert ved Federal Planning Office, som koordinerer denne studien.

Hent inspirasjon fra andre erfaringer

Belgia er ikke ledende på dette feltet, og det kan hente inspirasjon fra sine naboer. «Forsøkene ble utført i Irland, Portugal og Spania. I Storbritannia, for eksempel, deltok 61 bedrifter i et pilotprosjekt på en firedagers uke med redusert arbeidstid.»Med gode resultater ønsket 56 engelske bedrifter å fortsette med dette systemet ved slutten av studiet.

«Tradisjonelt var det arbeidernes organisasjoner som krevde dette arbeidssystemet. Men i dag ser vi at det også betyr noe for arbeidsgivere, spesielt siden utbruddet av pandemien.».

En viss fleksibilitet i tilnærmingen

Konkret er ikke målet å påtvinge bedrifter som ønsker å begi seg ut på eventyret en eneste modell for massereduksjon av arbeidstiden.

Tvert imot gir erfaring en viss fleksibilitet: «I noen tilfeller kan vi velge en fast fridag for alle ansatte. Men denne ferien kan også være variabel. Erfaringen kan også gjelde hele bedriften, eller enkelte avdelinger. Det som betyr noe er at arbeidstidsreduksjonen er betydelig nok til «Vi kan måle effektene.» Maritza Lopez utvikler en novelle.

Eksperten påpeker også at dette arbeidssystemet allerede eksisterer i vårt lovverk og gir arbeidsgivere rett til å redusere bidrag.

«Bedrifter kan dra nytte av det fra kvartalet etter beslutningen om å redusere arbeidstiden. Dette betyr at studiedeltakerne vil kunne dra nytte av det, men først fra andre kvartal. La oss gi et eksempel på beløp: en firedagers uke med en RCTT på 35 timer, eller enda mindre, «Det gir deg rett til en fast sats på € 1000 per kvartal og per arbeider i ett år. Deretter stiger den faste prisen til € 400. Disse tiltakene er derfor interessante for å opprettholde dette systemet .»

Men til slutt, hvorfor engasjerer selskaper seg i denne tilnærmingen? Det er ingen tvil om at prosjekter igangsatt i utlandet har ført til relevante resultater, når det gjelder ansattes motivasjon, bedriftens attraktivitet, eller respons på spredning av yrkessykdommer.

Plankontoret og UGHent-teamet vil ha den nitidige oppgaven med å ta pulsen på flere indikatorer (trivsel på jobben, bedriftsresultater osv.) for å objektivt informere om interessen til et slikt system.

til Derfor er utlysningen lansertTanken er å starte dette prosjektet på bakken i 2024: «Bedrifter har muligheten til å søke nå. Vi vil også organisere andre informasjonsmøter for å bygge vårt utvalgsier eksperten. Foreløpig er det bare noen få selskaper som har meldt seg. Men vi har nettopp lansert kampanjen, og vi håper å danne en stor komité.»

Interesserte selskaper og organisasjoner kan få detaljer om piloten på den dedikerte nettsiden: www.4dayweek.be