Belvital utnevner administrerende direktør

MINNEAPOLIS – (Kommersiell ledning.

I denne rollen vil Williamson være ansvarlig for å veilede Belvitals virksomhet ved å fokusere på Flygs markedsadopsjon, bygge global salgs- og distribusjonskapasitet, utvide Belvitals funksjonelle infrastruktur og bringe neste generasjons produkter på markedet. Ryan begynte i Belvital som Chief Business Officer i desember 2020, hvor han fokuserte på å utvikle forståelse for forretningsbehovene for en hjemmebasert behandling som fly og implementere strategier for å sikre aksept av flyet. Med mer enn 14 års erfaring innen medisinsk teknologi, inkludert 8 år innen bekkenhelse, har Willemsen erfaring med å skape nye markeder, bringe nye produkter på markedet og lede vellykkede forretningsforetak.

“Vi er glade for at Ryan utvider sin innflytelse i å utvikle og pleie Belvital. Hans dokumenterte erfaring med å administrere ledelse vil ikke bare hjelpe oss med å utvikle markedet for flyging, men også hjelpe oss med å forberede selskapet på å utvide til andre anvendelser av vår unike mekanoterapi-teknologi, ”sa Dale Wallstr லின் m, medstifter og administrerende direktør i Belvital. “Suksessen han har hatt i sine tidligere roller har hjulpet ham til raskt å forstå utfordringene til mennesker som lider av depressiv urininkontinens, og vil være uvurderlig i å oppnå Belvitals oppgave å hjelpe mennesker med skjelettmuskulære forhold.”

Willemsons 14 års erfaring i Metronic inkluderer ledende stillinger innen markedsføring, strategi, forretningsutvikling og finans. Mens han var på Metronic, ledet Ryan veien for å bygge sterke team for å akselerere veksten i nye og fremvoksende globale markeder for medisinsk utstyr.

“Jeg er veldig spent på å være en del av Belvital-teamet og være med på å bringe en bevist ny teknologiplattform på markedet,” sa Willemson. “Medisinske data og tilbakemeldinger fra pasienter som har brukt produktet siden markedsutgivelsen i januar bekrefter at maskinterapi faktisk fungerer for å behandle SUI.

Om hoftene

Belvital er et privat medisinsk teknologiselskap med fokus på kvinners helse. Belvitels visjon er å forbedre livene til mennesker som lider av bekkenbunnsforstyrrelser betydelig gjennom brukervennlige produkter, en roman støttet av sterke medisinske bevis. Grunnlagt i Minnesota i 2016 med røtter i Norge, fokuserer selskapet på å utvide konservative terapier for å oppmuntre forbrukerne til å behandle forhold i stedet for å overvinne symptomer.

Belvitals første produkt, Flight, er en klinisk bevist hjemmebehandling for depressiv urininkontinens, designet for å behandle svake bekkenbunnsmuskler for å redusere urinlekkasje, gjenopprette kontinentet og forbedre livskvaliteten. For mer informasjon, besøk https://www.flytetherapy.com