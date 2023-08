Ben Dulette slutter seg til Jumbo-Wizma, utgangene fortsetter ved Ineos

Ben Dulette Jumbo-Wisma har signert en kontrakt med sykkellaget for de neste to sesongene, meldte det i en pressemelding torsdag.

Den 21 år gamle briten ønsker å forlate INEOS Grenadiers for å slutte seg til nederlenderne, slik at han kan utvikle seg som klatrer og generell klassifiseringsrytter.

I en alder av 21 år skapte Ben Dulette en sensasjon på Tour of Norway i mai i fjor, og vant arrangementets prolog og siste generelle klassifisering for å legge til to seire etter hans første seire på Koppi og Bartali under den internasjonale uken. 2022. Han ble også nummer 2 i Tour of Hungary denne sesongen. Briten, som startet hos Alephsin Fenix ​​(2020-2021) før han begynte i INEOS Grenadiers i to sesonger i 2022, fyller 22 år 26. august.

Han ble nevnt av sitt fremtidige team som «Et av verdens største talenter innen etappeløp«.»Vi tror på hans klatreferdigheter«, kommenterte sportsdirektør Merijn Zeeman.»La oss hjelpe Ben med å nå høydene til WorldTour i årene som kommer. Interessenter ønsket også overføringen velkommen. De er det beste laget i spillet vårt, etter mitt syn. Jeg ønsker å utvikle meg til en totalrytter. Jeg ønsker å lære av erfarne ryttere og eksperter i laget.«