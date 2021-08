173 Katter og hunder sies å ha blitt utryddet i Storbritannia så snart de ble ‘utryddet’ av tidligere sjømat ‘Ben’ Farting fra Afghanistan.

Sunday Times, med henvisning til en høytstående embetsmann i Whitehall, spådde at dødsstraff kan pålegges til tross for alle forsøk og kontroverser for å utvise dyrene fra Benz Nosat -veldedigheten i Kabul.

Hvis de blir syke, bør Defra (Department of Environment, Food and Rural Affairs) få dem ned, sa tjenestemannen.

Med henvisning til den offentliggjorte ødeleggelsesordren på Albacca, testet han to ganger positivt for Bowens tuberkulose og førte til mye fiendskap mellom eieren, Helen McDonald, sa Whitehall-tjenestemannen: “Det er fart på Geronimo Albacca.”

Det kontroversielle redningsflyet søndag førte til en ordkrig mellom Nosad dyre veldedighetsgrunnlegger Farting og forsvarsminister Ben Wallace.

Farting, som refererer til Jim Carreys rolle i Ace Venture-filmen Pet Detective, nå kjent som ‘Pet Dick’ i regjeringen, klarte å få sine 94 hunder og 79 katter ut av landet etter en høyprofilert kampanje-men fikk tilbakeslag.

Han har på det sterkeste benektet påstander om at redningsdyrene hans reiste i lasterommet til fly for å åpne seter for flyktninger og at han ønsket å sette dyreliv foran mennesker.

Sunday Times har publisert en klar melding fra Parking til Peter Quentin, Wallaces spesialrådgiver. Farting sier at det vil “bruke resten av tiden min **** på å ødelegge deg på sosiale medier og hvert **** nettsted jeg kan finne”.

Daily Mail rapporterer at Fordings private charterfly landet på Heathrow flyplass søndag morgen – han fløy umiddelbart på et tilkoblingsfly til Norge for å se kona.

Charterflyet bør ødelegges av Department of Environment, Food and Rural Affairs.

Vi kontaktet Defra for tilbakemelding.

