Ben Roberts: Skuespilleren som spilte i Derek Conway i The Bill dør i en alder av 70 år Ends & Arts News

Ben Roberts, best kjent for sin rolle i The Bill mellom 1987 og 2002, er død 70 år gammel.

Den walisiske skuespilleren, som spilte sjefetterforsker Derek Conway, ble bekreftet død mandag av sin tidligere agent.

Roberts karakter ITV Politidramaet – som løp i 26 sesonger fra 1983 til 2010 – handler om en hund, en gammeldags, profesjonell offiser og en gisselforhandler.

Bilde:

(Fra venstre) Ben Roberts som hovedinspektør Conway, Jane Wall som PC Worrell og Colin Tarant som inspektør Monroe. Bilde: Media / Shutterstock i Fremond



Han spilte senere i Tim Burton og i filmene James Bond Regissør Gary Joji Fukunaka.

Hans tidligere talentfirma, Lysen Grother Management, sa: ”Mandag var en fantastisk dag å huske fantastiske Ben Roberts.

“Bill ringte sjefinspektør Derek Conway, og han hadde en omfattende karriere innen drama, TV og film. Våre tanker er til kona Helen og familien på dette tidspunktet.”

Roberts ble født i Bangkok, WalesI juli 1950 og hennes første TV-rolle i A Women’s Place, med Ralph Bates.

Han dukket opp i kriminaldramaet The Professionals og spilte en mindre rolle i det Hvem er legen I 1984.

Dette er en favorittregning for det langvarige politihowet at Roberts gjorde seg kjent i 1987 som en offiser som fungerte som sjefoverlege Brownlows høyre hånd.

Mandag husket han den fantastiske Ben Roberts, som gikk trist bort. Kalt sjefinspektør Derek Conway hos Bill, han hadde omfattende karrierer innen drama, TV og film.

Våre tanker er til kona Helen & familie på dette tidspunktet. pic.twitter.com/WFndKhU3TG – LCM (@LCM_limited) 9. juni 2021

Roberts forlot ITV-showet i 2002 etter at karakteren hans ble drept i en bilbombing som en del av en rocking av ny produsent Paul Marquez.

I 2011 spilte han hovedrollen som Briggs i filmatiseringen av Fukunakas Jane Irene, og i 2014 spilte Jean i A Little Chaos, regissert av avdøde Alan Rickman.

Også i 2016 dukket Burden opp i Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, regissert av.

Filmskaper Jonathan Chotcott var en av dem som hyllet.

Han skrev på Twitter: “Forferdelig karakterskuespiller, helt troverdig, de gjorde virkelig showet bedre.”

Skuespilleren Martin Delaney i Zero Dark Thirty filmkreditter sa: “Ben var i episodene av min første opplevelse med The Bill.

“Han hadde mye besluttsomhet i løpet av noen lange nattopptak. Mange år senere, mens vi holdt på med familieanliggender, delte vi studioer med The Blu. Brukte mye for å se ham – en ekte karakter. RIP Ben.”