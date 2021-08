Benchmarks Clean Treat -system er basert i Norge – Fish Farmer Magazine

Fiskeribiotekselskapet Benchmark har ønsket ankomst av det første raffinaderifartøyet velkommen i det norske farvannet, i forkant av sin første kommersielle ekspansjon.

Vannrensingssystemet Clean Treat har blitt uttalt av Benchmark som en potensiell spillbytter i kampen mot lakselus. Før vann kommer tilbake til havmiljøet, fjerner det kjemikalier som brukes til å behandle lus i det lukkede systemet, i tillegg til organisk materiale som døde lus og eggeplommer, og det fungerer i forbindelse med Benchmarks kontroversielle behandling med ektosanlus. Det ble avholdt en folkeavstemning i Europaparlamentet tidligere i sommer.

Ren godbit og ektoson (også kjent som BMK08, eller mer vanlig imidakloprid) ble ødelagt for kommersiell bruk i Norge etter mer enn et tiår med forskning og testing. Det nye skipet har en full flåte av mannskap og åtte benchmark -teknikere og kjemikere.

Benjmark administrerende direktør Trond Wilkinson sa: “Vi er glade for å kunne ønske det første rent godbåt i Norge velkommen. Jeg vil takke teamene mine som har jobbet utrettelig for å bringe dette innovative og essensielle produktet på markedet.

Neil Robertson, fungerende president for Benchmark Animal Health, sa: “Benchmarks reise i dag er en milepæl for å støtte en mer bærekraftig oppdrettsnæring og forhindre direkte bruk av kjemikalier til sjøs i fremtiden. Etter mer enn et tiår med forskning, utvikling og testing , Vi gleder oss til endelig å se deg. Vi gleder oss til å samarbeide med våre kunder og partnere for å bruke denne innovative nye løsningen i Norge de neste ukene.

Forrige måned ble maksimal restgrense (MRL) for ectoson -kutt vedtatt i EØS -avtalen, som deretter inngikk norsk lov. MRL er tidligere godkjent av EU -kommisjonen, men kommisjonen bør be parlamentet om å se om den kan trekke sin anerkjennelse tilbake.