Benito Ramon hever øyenbrynene på RSC Anderlecht – All Football

Benito Ramon forventes å forlate denne vinteren for å gjøre plass for fremtidige spillere i hjertet av Sporting Anderlecht. Men angriperen ønsker å bli.

Situasjonen Benito Ramon Mer komplisert hos RSC Anderlecht. I fjor sommer var spissen svært nær ved å gå til Sint-Truiden, men avtalen falt til slutt igjennom i den siste forlengelsen av overgangsvinduet. Raman er veldig frustrert over denne situasjonen (det samme er STVV).

Nå ønsker Anderlecht å skille seg helt fra Benito Ramon denne vinteren, for å unngå å dra gratis på slutten av sesongen. Bortsett fra i dag… Raman selv ville vært imot denne ideen. Ifølge våre kolleger siste timeMens Jesper Fredberg er desperat på jakt etter løsninger, har Benito Ramon og hans følge angivelig indikert at de ønsker at spissen skal bli til slutten av sesongen.

Raman har faktisk fått litt mer spilletid de siste ukene, spilt i de siste 5 kampene, og han har en rolle å spille i en sesong der Anderlecht spiller nøkkelroller. Men Fredberg vil kutte ned, hente inn penger og få unge spillere til å angripe. En interessekonflikt?