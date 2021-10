Benjamin Gates MeToo får tid og jakter på en skatt

Ting er ikke bedre for Nicholas Cage. Allerede en frøpartner Gris, Forventet på kino 3. november, se og se, en av hans mest ikoniske karakterer, går under nesen på Benjamin Gates. Direkte inspirert, som en del av en ny serie for Disney + Benjamin Gates og Templar Treasure (2004) og Benjamin Gates og hemmelighetenes bok (2007), ble hovedpersonen faktisk feminisert og overlevert til den unge Lisette Alexis.

Overraskende nok har den 22 år gamle skuespillerinnen bare skutt én serie så langt (Total formørkelse) Og en skrekkfilm som ennå ikke er vist på kino, Vi må gjøre noe.

I den nye historien med tittelen nasjonalskatt, Han er en stor drømmer, Jess Morales, “Det intelligente og intelligente sinnet ønsker å løse gåter. Hun har en naturlig evne til mysterier, og Jess oppdager sin egen begravde historie, sannheten om foreldrene og forbindelsen hennes til en for lengst tapt skatt.

Det er ennå ikke sagt et ord om årsakene som fikk produsenten Jerry Brookheimer til å gjøre helten til en heltinne. Men for alle som tror den neste James Bond bør være en kvinne, vil den helle vann.

Innspillingen er planlagt til tidlig i 2022, uten utgivelsesdato ennå.