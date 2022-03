Benjamin Marchell tar farvel med «We Are Not Pigeons» (video)

Han vil bli med i vårt Sudinfo-team for å utvikle digital-, video- og lydproduksjon, og har tatt farvel med mannskapet på «On’est pas des pigeons»-showet som har vært presentert siden 2018.

Dette siste showet, med tittelen «The Last of Benza», begynte mer eller mindre klassisk, med mellomspillene til Frederick Fran்கois, PJ Scott og Sandra Kim i videoen, alltid med en «kult»-sekvens mot de forskjellige fagene. Med David Jeanmott som kom for å hilse på Benjamin Marachela.







På slutten av showet ønsket journalisten å si farvel til publikum: » Jeg vil gratulere deg. Jeg har møtt mange lag i RTBF i mitt liv, vi var faktisk en liten familie med duer her og jeg er stolt over å dele mange øyeblikk av medvirkning med dere, vi fortalte hverandre de verste grusomhetene, arbeidsplassene jeg vil møte i i fremtiden vil det aldri bli så forferdelig som våre samtaler. Takk for at du er språket, jeg elsker deg «, Før han ender opp med en karaoke, lar han hele laget gå før de blir avgjort.

Med ansiktet mot kameraet, med tårer i øynene, fortsetter Benjamin Marchell: » Jeg var litt fleksibel og beroliget meg selv med å ikke gråte fordi det virkelig var et gulllag og jeg hadde noen fantastiske øyeblikk. Jeg ville levd et annet profesjonelt liv, men holdt meg til duene, de er egentlig ikke gode mennesker og TV-mennesker. God kveld alle sammen. ⁇

Fra mandag blir Fanny Jandrain og Thibaut Roland å se som et par på en presentasjon hos RTBF Forbrukermagasin.