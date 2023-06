Benjamin Millbead jukset Natalie Portman med franske Greta Thunberg

Page Six hevder at Natalie Portmans ektemann, Benjamin Millepied, hadde en affære med en 25 år gammel kvinne. Ifølge det amerikanske nettstedet forsøkte skuespillerinnen og den berømte ballettdanseren å løse den påståtte affæren. Kilder nær Portman og Millepied Page Six Two Spouses «Ikke separert«, legger til det»Ben gjør alt han kan for å tilgi Natalie. Han elsker henne og familien deres«.

Paret vil gå fra hverandre i 2022, men ble forsonet ved tiårsjubileet i august. Men ifølge magasinet Here fant Natalie Portman ut om ektemannens affære tidlig i mars 2023.