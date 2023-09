Bennu, en asteroide som er i stand til å ødelegge et område på størrelse med Texas, kan treffe jorden i nær fremtid

En scene verdig en katastrofefilm kan skje om 159 år! Ifølge NASA-eksperter er det fare for at en asteroide treffer jorden i 2182.

Romobjektet, kalt Bennu, ville være i stand til å ødelegge et område på størrelse med Texas, et område større enn et land som Frankrike, ifølge New York Post.

Denne asteroiden ble først oppdaget i 1999 og går i bane rundt planeten vår omtrent en gang hvert sjette år. Bennu er nå tett fulgt av forskere. Jordnære baner ble observert betydelig i 1999, 2005 og 2011.

Endring av retning

Bennu kunne endre kurs 25. september 2135. Den dagen vil asteroiden passere nær Jorden igjen og kunne passere gjennom et «tyngdekraftshull». Hvis dette viser seg å stemme, vil objektets nye vei inkludere en kollisjon med Jorden etter 47 år.

Heldigvis, ifølge OSIRIS-REx vitenskapsteam, er denne muligheten bare 1 av 2700, eller en sannsynlighet på 0,037 %. En liten prosentandel, men romlig ikke neglisjerbar.

Hvis Bennu skulle kollidere med vår blå planet, ville nedslaget frigjøre energiekvivalenten til 22 atombomber. Earth.com. Denne kraften, selv om den er betydelig, vil representere bare en brøkdel av virkningen av asteroiden som forårsaket utryddelsen av dinosaurene for 66 millioner år siden.

Et romfartøy vil returnere til jorden denne søndagen 24. september med de første prøvene av asteroiden tatt i 2020. Disse vil bli analysert av forskere for å bedre forberede hvordan man kan unngå denne potensielle katastrofen.