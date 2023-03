Benoit mistenkt seriemorder (VIDEO)

Tomorrow Belongs to Spoilers for episode 1392 av tirsdag 28. mars 2023 – Bare neste uke vil rettssaken mot en seriemorder som raser i Sète ta en ny vending i såpeoperaen din «Tomorrow is ours». En mistenkt er i politiets trådkors, Benoit, ny SVT-lærer ved Agnes Varda videregående skole.

Tre er ikke to… Etter å ha mistenkt Lisas familiegartner, Aaron Leclerc, og Jeffrey Allard, den nye legen ved sykehuset, faller politiets mistanke nå på Benoit, en vikar i SVT-lærer ved Agnes Varda videregående skole. Han var den siste personen som så Alma.

I Et uutgitt videoutdrag er tilgjengelig på MYTF1, Georges henter Benoits telefonrekkevidde. Mobiltelefonen hans var den eneste i hjemmet hans under drapet på Chassagnes og drapsforsøket på Delcourt-Bertrands. Lisa tror han la telefonen sin hjemme med vilje som et alibi. Tenåringen er overbevist om at Benoit er morderen. Men Lisa har allerede feilaktig anklaget to mistenkte… hennes instinkter er definitivt partisk av følelsene hennes. Gikk hun glipp av målet igjen?

Morgendagens oppfølger Belongs to Ourselves rommer noen flere minutter med spenning for oss.

Finn «Tomorrow Belongs to Us» mandag til fredag ​​klokken 19.10 på TF1