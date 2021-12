Benoits navn utmattelse, “250. gang” regjeringens innvirkning: “Selvfølgelig orker jeg ikke lenger”

Nå i en tilstand av usikkerhet i Australian Open, har franskmannen uttrykt sitt sinne.

Av redaksjonen

Lagt ut 29.12.2021 08:58 Studietid: 2 minutter



LHan sa at tennissesongen ville starte snart, spesielt med Australian Open som starter 17. januar. Men de siste dagene har tilfeller av positive spillere for Kovit-19 vært økende: Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Belinda Benzik, Emma Radukanu … Denne onsdagen kunngjorde Benoit-duoen at de hadde testet positivt, og det var ikke den første personen. Til ham. Situasjonen der den franske spilleren lever veldig dårlig.

«For 250. gang er jeg positiv til regjeringen! Ærlig talt, din dårlige kuvid er ikke nok for meg! Det skrev paret på sosiale medier. “Hvordan går jeg frem? På grunn av regjeringen har jeg en rennende nese, men etter å ha tilbrakt disse isolasjonene i et rom på den andre siden av verden, føler jeg meg ikke bra i hodet mitt! Fjoråret var vanskelig, og dette året starter på samme måte!”

En ekte tretthet på siden av Benoits navn eksemplifiserer hans mentale helse, som har vært vellykket de siste månedene. Han hevder å være “100%” vaksinert og ønsker å få litt støtte fra ATP: “Hvordan beskytter du spillere i mitt tilfelle?”

Paret, som er rangert som 46. i verden, testet positivt spesielt under US Open 2020, som førte til flere dager med tvungen isolasjon i New York, etterfulgt av noen uker senere i Hamburg-turneringen. Hans deltakelse i Australian Open i dag er tvilsom. Spillere må følge en streng protokoll med mange tester når de bor i Australia.