Skjelettene som sank i en bil forrige måned, er identifisert som restene av noen som ble savnet for 17 år siden.

Crackhaven, co. Cork rapporterer at denne vanskelige oppdagelsen ble gjort i vann fra Hugh Cowney Pier Irish Mirror.

DNA-tester ble deretter utført, og onsdag bekreftet myndighetene at personen var Barry Cochlear.

Barry ble sist sett tidlig på 1. mai 2004, nær stedet der bilen hans ble funnet i en bar i Crosshaven.

En talsmann for Carda sa: “Etter DNA-analyse er restene identifisert som restene av Barry Cochlear, som ble meldt savnet i mai 2004.

“En fil vil nå bli utarbeidet for koroneringen ved å spørre om kortet.”

Den røde Toyota Corolla ble oppdaget av frivillige dykkere 26. mai under et søk og henting av savnede i Cork.

Dykkere så kjøretøyet hvile på taket på havbunnen, angivelig begravd dypt i gjørme og skitt.

De rapporterte området til forseglede etterforskere og startet en leteaksjon som involverte vanndivisjonen neste morgen.

Etter at Cork City Missing Persons ble identifisert som et “objekt av interesse” av medlemmer av Search and Rescue Unit, gjenopprettet Carda 98-C-18625, som registrerte bilen hans.

Til tross for grundige elvesøk som involverte båter og dykkere, ble ikke Barry og bilen hans funnet da han forsvant.