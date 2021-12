Bentley bruker Mulliner Blackline-behandlingen på Continental

Populariteten til svart får prestisjetunge merker. Black Badge hos Rolls Royce, og Blackline på Bentley Som annonserer at 38% av kundene Continental De valgte allerede alternativet Blackline, som fjerner alle kromelementene til fordel for en mørkere nyanse, og dermed gir et slags “helsvart” eksteriør.

I møte med denne populariteten bestemte Bentley seg for å kontakte Mulliners personaliseringsavdeling for å tilby kundene den ekte Mulliner Blackline Edition, som har en grill med en blank finish. All kromdekor er fjernet for de sorte delene, bortsett fra Bentley-logoen på panseret. Derfor er også 22″-felgene svartlakkerte.

Det særegne med Mulliner-finishen er “diamant på diamant”-sømmene til setene, dørkledningen og bakkanten. Bentley Continental Mulliner Blackline tilbyr et bredt utvalg av interiør/eksteriør fargekombinasjoner. Kunder kan også velge den superladede 4.0 V8-motoren, samt 635 hk W12 6.0-motoren.