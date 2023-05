Beograd, Serbia barneskoleskyting: Ni døde, 13 år gammel skytter skal legges inn på psykiatrisk avdeling

En lokal tjenestemann, Milan Nedeljkovic, fortalte journalister at skolevakten grep inn for å beskytte elevene.

«Han døde først og ønsket å forhindre denne tragedien«, forklarte Mr. Nedeljkovic.

Ifølge politimesteren i Beograd ankom den mistenkte skolen med en 9 mm pistol, et annet lite kaliber og fire molotovcocktailer i sekken.

Han åpnet ild da han kom inn på skolen, og drepte først vakten og tre elever før han gikk inn i korridoren for en «historietime». – Så snart han gikk gjennom døren, skjøt han læreren og de andre elevene, sa Milik.

Han sa at politiet ennå ikke hadde fastslått tenåringens motiv, mens noen medier snakket om volden han kan ha blitt utsatt for i hendene til klassekameratene.

Gutten, som var en av de beste elevene på skolen hans, fortalte etterforskerne, ifølge den serbiske presidenten.Ingen ville godta det (…) og da bestemte han seg for å gjøre denne grusomme tingen«.

Onsdag kveld samlet tusenvis av mennesker seg på et torg i sentrum og på gatene i skoledistriktet for å tenne lys og legge ut meldinger og blomster rundt et provisorisk minnesmerke, sa en AFP-reporter.