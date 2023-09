Bernard Looney fikk sparken fra BP for å ha løyet om «personlige forhold» til kolleger

Den britiske olje- og gassgiganten BP kunngjorde sin avgang tirsdag.med umiddelbar effekt«Fra daglig leder, Bernard Looney, som er anklaget for å ha gjemt seg.»Personlige relasjoner«Med mange kolleger i konsernet.

«BP kunngjør at Bernard Looney har informert konsernet om at han vil trekke seg fra sin stilling som administrerende direktør med umiddelbar virkning«Etter tilståelse»Den var ikke helt gjennomsiktig«, noterte gruppen i en pressemelding. Nåværende finansdirektør Murray Auchincloss vil ta over hans stilling i mellomtiden.

Olje- og gassgiganten indikerer i sin pressemelding at de fikk vite om dette i mai 2022.Påstandene knyttet til Looneys oppførsel i forhold til personlige forhold til kolleger i gruppen«.

Det ble åpnet en intern etterforskning, der daglig leder, som tok ledelsen av konsernet i 2020, tilsto.Noen få langsiktige relasjoner med kolleger før han ble administrerende direktør«.»Ingen brudd på gruppens etiske retningslinjer ble observert«, spesifiserer BP.

«Men nye påstander er av lignende karakter«dukket opp»nylig«Og»I dag (tirsdag) fortalte Looney gruppen at han erkjente at han ikke hadde vært helt åpen i sine tidligere uttalelser«.»Konsernet har sterke verdier og styret forventer at hvert medlem handler i samsvar med disse verdiene. Spesielt forventes alle ledere å gå foran med et godt eksempel og utøve god dømmekraft for å vinne andres tillit«, insisterer BP fortsatt. Bernard Looney begynte i BP som ingeniør i 1991 og tilbrakte hele sin karriere der, og hadde forskjellige operasjonelle og lederstillinger i flere land.