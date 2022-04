Bernard Montiel og Delphine Vespasier fjernet fra DPMP etter sine posisjoner i det franske presidentvalget

Dolphin Vespasier, tidligere frøken Frankrike (2012) og forfatter av den nederlandske sjefen A Mon Post. Stillingen til støtte for Marine Le Pen ble snakket om for noen dager siden. Ifølge Bernard Montiel la han ikke skjul på sitt gode forhold til president Macron. Resultatet? To av Cyril Hannahs spaltister ble utvist fra TPMP til etter presidentvalget.

«Jeg er ikke en talsmann for regjeringen»

«Gi meg alle ideene dine uten å si noe!», Frøken Frankrike blir sint. De ble kalt direkte til å forsvare seg onsdag kveld, dagen for Macron-Le Pen-debatten. «Jeg skal ikke snakke om det fra i kveld. Alle forstår at jeg ikke er en talsmann for regjeringen og ikke en talsmann for Emmanuel Macron. Jeg er ikke en talsmann for Marine Le Pen. Jeg er bare en talsperson for de ulykkelige og frustrerte franskmennene i løpet av denne fem år lange perioden. Først utgitt en Delphine Wespiser, mye forbedret. Så å bli straffet er veldig trist for demokratiet.

«Du kan ha venner, ikke alltid enig»

Samme på siden av Bernard Mandel. «Jeg er interessert i å bli irettesatt på grunn av vennskapet hans. Lenge før presidentvalget hadde jeg vært venn med Macron i veldig lang tid. Han forsvarte seg. De er venner jeg elsker, dypt elsker og respekterer. Nå proselytiserer jeg ikke på dette showet. Du kan ha venner og ikke alltid være enig.»

Dolphin Vespersier og Bernard Montiel kommer til Dutch Pass Mon Post neste uke, så snart den nye presidenten blir kunngjort denne søndag kveld.