Bernard Pivot er syk og ufør, og han har endelig fått fred

Folket og kongefamilien

Journalisten Bernard Pivot kom ut av sitt mediesabbatsår for et intervju. Han trodde helsen hans hadde fått ham til å sette yrkeskarrieren på vent.

I følge en artikkel Paris-turneringen Frankrike av Skriving

Intervjuet av Bernard Pivot JDD Lørdag 1. april. Journalisten vendte seg til grunner for å gå bort fra det franske akademiet og media. Han sa at han måtte prioritere helsen sin: «Jeg var taus fordi ondskapen hadde angrepet hodet mitt, hjernesetet og talen min. Det er bedre å være stille mens du venter på at minnet skal lade seg opp igjen og tenkte å blomstre igjen.»Bernard Pivot begynte.

Etter å ha tilbrakt tjuefem år i media som en anerkjent litteraturkritiker, forlot journalisten gradvis sin profesjonelle virksomhet: «Ved 84-åring sa jeg opp fra Concorde for å skape en yngre forfatter», var Bernard Pivot enig. Han ga faktisk plass for forfatteren Didier Decoin, ti år yngre. «Endelig, til min store beklagelse, har jeg gitt opp artikkelen min for «JTD» siden jeg er syk og funksjonshemmet, og kan ikke skrive mer for dine lesere, for våre lesere, hvis du vil tillate meg, i mer enn en fjerdedel av et århundre.»Han vitnet i avsnitt Registrere.

Nye helseproblemer

Han ga motvillig opp medlemskap og formannskap i den prestisjetunge litterære prisen: «Jeg forlot Goncourt i desember 2019. Helseproblemene mine startet umiddelbart i januar 2020». Før han dro ut, uttrykte han beklagelse over Gabriel Matsnef-saken.

«Jeg lurer på om kroppen min, og spesielt hodet mitt, ikke har mistet immuniteten siden Concorde Academy ble forlatt», spurte den 87 år gamle forfatteren. Han blir veldig fulgt på det sosiale nettverket Twitter, der han kommenterer spesielt fotballkamper og andre nyheter, han tok en pause i noen måneder, noe som bekymret mange av abonnentene hans. Han kom endelig tilbake til det sosiale nettverket i slutten av mars.