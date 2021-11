Berømt “grønnøyd afghansk” National Geographic-flyktning i Italia

Berømte Afghanistan med uforgjengelige grønne øyne for 30 år siden på forsiden av National Geographic Magazine, kunngjorde Roma torsdag at den var deportert til Italia etter å ha erobret Kabul av Taliban.

“Sharfat Kula, en afghansk statsborger, ankom Roma“Etter den italienske regjeringen”Tilrettelagt og strømlinjeformet overføringenSier en offisiell uttalelse.

Sharpat Kula, en ung kvinne med grønne øyne hevet av et rødt skjerf, ble berømt i 1985 etter at et bilde ble tatt i 1985 av fotograf Steve McCarthy i en afghansk flyktningleir i Pakistan.

“På noen få sekunder var lyset, bakgrunnen og uttrykket i øynene hennes ok.“McCurry sa i boken sin”Ikke publisert“, Publisert i Frankrike i 2013.

En uutdannet firebarnsmor sier fire eller fem år etter den sovjetiske invasjonen i 1979, at millioner av afghanere som flyktet over grensen er blitt foreldreløse i Pakistan.

I 2016 vendte han tilbake til hjemlandet, i løpet av denne tiden økte presset på afghanske flyktninger om å forlate Pakistan.

Italia er sammen med USA, Tyrkia, Storbritannia og Tyskland et av de fem landene som er mest involvert i dette arbeidet.Sterk støtte«NATO utviste tusenvis av afghanere fra Afghanistan etter at USA trakk seg tilbake i august.