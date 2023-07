Bertrand Chamaroi giftet seg «i fire år»: hvorfor han nekter å diskutere sitt personlige liv i hjertet av ryktene

Han er en av de sjeldne personlighetene som ikke ønsker å avsløre sitt personlige liv… Avslørt i 2012 i Touch pas a mon post, C8, er Bertrand Chamaroy en av signaturspaltistene til C à vous i France 5 i dag. Det er ikke hver dag i uken han snakker om sitt personlige liv. Fredag ​​7. juli 2023, presentert i et intervju verden, Spaltisten påpekte at han var gift «For fire år. « Hvis han ikke hadde gjemt alliansen sin i luften, ville ikke Bertrand Samarai si mer. » Jeg var yngre enn de fleste», han sa. Til tross for alt gikk han med på å avsløre at han og kona hadde eid en falsk Chihuahua i et år. I et portrett produsert av Liberation i juni 2021, fikk vi vite at han var det levde «Hans rastløse Paris-leilighet, med kona, jobber han i media.»

I et intervju med Telestar i 2017 refererte Bertrand Samarai beskjedent til sin livspartner. «Jeg har hatt en kjæreste i årevis, og det har vært det samme siden begynnelsen. Ikke hjertet jeg tar. Jeg er i et forhold med en jente jeg elsker veldig høyt», avslørte han. Tilfeldigvis lot han som om han flørte åpenlyst med Clara Morgan, og TV-stjernen forsikret ham om at kona hans ikke var sjalu. «Det er TV, vi spiller roller, det er grensen min! Det er et spill å erte og late som å flørte med en pen jente når hun er på settet. Jeg vil ikke gå lenger enn det. Jeg kysser ikke gjester eller noe. Så nei, ingenting å bekymre seg for! »han sa.

Bertrand Chamaroys popularitet forlot ham

Spaltist Hans berømmelse, hans popularitet og hans personlige liv blir nevnt på lufta har allerede gjort ham til et segment. I et 2016-intervju med Grazia droppet Bertrand Samarai: » Min eks, Mary, led av det. Vi brøt. Så fikk jeg paparazzi med min nye kjæreste, men bladet satte Marys navn på bildet hennes. Forestill deg gleden hans! » Siden den gang har han fordoblet sin årvåkenhet for ikke å bli fotografert mens han er ute med kona.