Bertrix: Baudet’stival 2023 har begynt på Place des Trois Fers! (video)

Mellom Baudet’stival og byen Bertrix er det en kjærlighetshistorie som spenner over 10 utgaver (allerede!) og 12 år av livet. Bertrigeois-festivalen startet med et smell i går på Place des Trois Fers.

Vi tok temperaturen. Forventet: Matt Pokora, Ameer, Kims & Tatju, Nabs, Mendesa, Juicy, Rory… Det er litt av en fest på Kio denne fredagen, kick off. I første del av kvelden fulgte Perot, Thomas Frank Hopper, Rory og Juicy hverandre.

19.00 i Baudets. En liten verden er allerede opptatt i hvert hjørne av nettstedet. Pulsen ble tatt på stedet. Vi møter folk i alle aldre. Keio-fansen er i forkant. Andre beholder armbåndet i tre dager. Konsertene følger hverandre denne fredagen, første dag i en ferie for fransktalende før Gio. Totalt skal 12 sett dele festivalens to scener. Vi kommer tilbake fredag ​​kveld i en fremtidig utgave.

God løpende maskin

Stemningen vokser om kvelden. «Vi kom fra Liege«, erklærer de tre unge kvinnene i kor. Oh n vårt pass. Spesielt søndager og Matt Bogoras inspirerer oss. Vi planlegger å feste i tre dager«. Vi forsto raskt at disse tre kvinnene var faste fans av den alsaciske sangeren. Åtte dager senere opptrådte han på «Feel Good Festival» i Ayvale, hvor han skrek høyt og tydelig. Showet var på den belgiske arenaen. Han pekte ut at det også var i Forest National. Utvilsomt vil han bli tatt til Bertrix i morgen kveld…

Når det gjelder oppsett, ingenting å rapportere. Alt ruller. Ikke bytt ut en maskin du kjører godt på. Vi annonserer en helg uten nedetid, og den har en pangstart. Vær oppmerksom på at det fortsatt er ledige plasser til dette lørdags- og søndagssalget. Noen hundre plasser var allerede utsolgt denne fredagskvelden (9.300 personer målt). Teamet håper oppmøte vil slå rekorder. Dette er en god start! På tidspunktet for å stenge disse linjene, har singer-songwriter Rory of Liege (bilde) en god start. mitt sted Juice En sesong i helvete. Stedet står i brann. Vi kommer tilbake til arrangementet og dets høydepunkter i vår mandagsutgave.

Billetter til denne lørdagen og søndagen kan fortsatt kjøpes på stedet.