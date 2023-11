Beseiret mot Norge topper de blå gruppen sin

Det franske damelaget forsøkte tirsdag i Reims, men avgjorde aldri mot Norge (0-0), snublet over motstanderens keeper eller stolpen, men de blå er i toppen av sin gruppe.

Med denne balansen, den franske ti poeng og se Østerrikerne kommer tilbake for tre poeng Etter seieren mot Portugal på begynnelsen av kvelden (2-1), men stadig nærmere «Final 4».

Etter et nært møte hvor de var svært effektive i Oslo (2-1) fredag, klarte ikke de fortsatt ubeseirede Blues å finne en løsning, denne gangen foran 13.000 tilskuere på Auguste-Delan Stadion i Reims. Stort sett umotivert.

Ikke kreative nok og ofte for litterære, oppnådde de vakre bevegelser mens de lekte med akselerasjon og en berøring. Akkurat som en aksjon etter pause, avsluttet Norge med et enkelt, men høyt skudd over mål (49.).

Baltimore i sikte

Hervé Renard på 14. plass for Ballon d’or 2023, Kadidiatou Diani, igjen på benken, Sandy Baltimore glemt, komfortabelt på sin høyre side, selv om han kom inn i kampen veldig bra i tide.

«Vi skal ikke skjule spørsmålet, hun må gjøre det bra,» sa treneren på en pressekonferanse mandag, Blues» toppscorer i verdenscupen, men satt på sidelinjen siden starten av sesongen.

Baltimore, som erstattet Lyonnais, var den viktigste franske spilleren, spesielt forfatteren av to kraftige angrep (25., 31.) og utseendet til vakre bevegelser med PSG-forsvareren Elisa de Almeida.

Hun scoret mot olympiske lekerSpesielt da han fant posisjonen (70.), da han var komplisert forrige sesong.

Den parisiske spissens konkurranse vil garantert gi treneren hodebry for OL, hvor han må kalle opp 18 spillere, inkludert fem angripere. og med Delphine Cascarino og Marie Antoinette Gatto Må tilbake om sommeren.

To rekorder

Til venstre har Renard igjen bestemt seg for å stole på en nykommer: Julie Dufour, angriperen Paris F.CSom får en dundrende start på sesongen i D1 og Champions League.

Etter å ha sett det første målet for franskmennene etter å ha spilt i blått siden fredag ​​i Oslo, viste hun seg litt mindre tirsdag da kampen klarte å vippe til høyre; Bortsett fra et fryktinngytende skudd (17.) og en heading over toppen (51.).

Hvis trioen kombinerte godt på fredag ​​med Sakina Karchaoui og Grace Gioro, var Reims mindre flytende. Den 22 år gamle parisieren mediterte i stedet for timen, stolt over å ha gjort en god inngang.

Herve Renard klarte å overbevise to tidligere ledere, igjen i valget. Re-etablert, Amandine Henry ble ofte tilkalt og presenterte seg ved flere anledninger, da han ble godt fanget av den norske keeperen Aurora Mikkelsen med et kraftig slag (56.) eller da han fant stolpen (85.), det samme gjorde forsvarsspiller Gridge Mbok, komme seg etter skade og spille en komplett kamp.

Utover evangeliet har franskmennene også ofte møtt Mickelson. I neste møte i desember vil det være nødvendig å fortsette kampanjen i Nations League mot Portugal og Østerrike, og Herve Renard og Blues må synke stille mot OL.

20 minutter med AFP