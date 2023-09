Besøk av Charles III: Charlotte Gainsbourg, Mick Jagger, Didier Drogba… parade av kjendiser under middag på Versailles

Denne onsdagen begynte kong Charles III sitt tre dager lange statsbesøk i Frankrike. Målet er å gjenoppta fransk-britisk vennskap etter vanskelighetene knyttet til Brexit. Etter et bemerkelsesverdig besøk og flere høytidelige møter, inviterte kong Charles III og president Emmanuel Macron til å feire vennskapet deres under en overdådig middag på slottet i Versailles. Mer enn 150 gjester var samlet i den kjente glasshallen.

Franske og britiske stjerner

Under denne statsmiddagen til ære for Charles III kunne Emmanuel Macron telle i nærvær av spesielle gjester. Stjerner fra Frankrike, men Storbritannia. Charlotte Gainsbourg prydet den røde løperen i en svart kjole. Men Mick Jagger, den berømte sangeren til Rolling Stones, deltok på arrangementet sammen med sin partner Melanie Hamrick. Andre kjente gjester inkluderer: skuespiller Hugh Grant, tidligere fotballspiller Didier Drogba og forretningsmannen Bernard Arnold. For ikke å snakke om forskjellige franske og britiske politikere.