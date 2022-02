Besøk den båtsynkende neven eller betaleren i en motorisert kano (sesong 1 kapittel 3)

Fra Begynnelsen av sesong 1 Av kapittel 3 Fjorten dagerDu har SesongoppdragBlir lagt til hver torsdag kl. 15.00, I tillegg til daglige utfordringer og Scenesøk. Disse utfordringene lar deg fullføre flere utfordringer hver uke og samle XP. Hvert fullført søk gir deg 25 000 XP. Her er guiden til denne utfordringen.

Hvordan se båtens sunkne knyttneve eller utlåner i en motorisert kano?

For å fullføre denne utfordringen kan du gå til to forskjellige steder. For det første er det slik Nedsenket knyttneve vest for Hellas-lundenPå sjøen. Finn den på kartet under Hans plassering:

Andre båtutlåner, Et skip som vises omtrent på Royal Map of War. For å finne ut, inviterer vi deg Se etter det på kantene av kartet, til sjøs, mens du fortsatt er i luften eller på en krigsbuss.

Så, med hensyn til den nedsenkede knyttneven, ved siden av finner du en bygning med en liten dock. Det vil du spesielt finne ut av En motorisert kanoDu kan ta for å nå den nedsenkede knyttneven, Som denne videoen viser:

Når det gjelder båtutlåneren, fordi den vises omtrent i kantene av kartet, Det er vanskelig å gi deg råd om hvor du skal lete etter en motorisert kano. Så du må finne en i nærheten og gå til utlåneren på båten. For dette råder vi deg Så velg en knyttneve nedsenket i stille vann.

En gang Du har kommet til stedet med båten dinSå du har fullført søket Motta 25 000 X-belønninger fra søk.