Besøkskort for «Ytterligere forespørsel» i Hanauna: «Dette er det vi husker i denne Mercus-forespørselen!»

Sendt sent, mellom 23:00 og 12:30, fikk etterforskningsmagasinet 32,9 % seertall. Det betyr at én av tre seere foran fjernsynet på det tidspunktet så det.

Ytterligere etterforskning av Cyril Hanouna: Ikke så mye…

«Dette er det eneste vi husker fra denne merguez-etterforskningen !!», kommenterte Cyril Hanouna dette seertall på det sosiale nettverket X (tidligere Twitter) fredag ​​morgen.

«Jeg føler at vi kommer til å tulle (latter, red.anm.) på dette jukset i kveld!!» I showet sitt «Touche pas à mon poste» på C8, satte han punktum for kommentaren sin med uttrykksikoner som gråt av latter.

Torsdag kveld, under sendingen, la han ut denne meldingen med bildet sitt: «Med min frikassé (salt smultring fra Tunisia, tunisisk jødisk opprinnelse, red.anm.) før videre etterforskning! Godbiten mine kjære!»

Sendingen var kulminasjonen av en lang strid mellom magasinet France 2 og den mektige 49 år gamle programleder-produsenten, som der ble beskrevet som «den nye gudfaren til PAF» og nektet å la seg intervjue.

Journalisten Virginie Vilar intervjuet rundt tretti live-samarbeidspartnere for å forstå arbeidsdynamikken bak kulissene til programlederens flaggskipshow «Touche pas à mon poste» (TPMP) på C8-kanalen. «Et vanskelig klima», fordømte omtrent halvparten av menneskene, de fleste på betingelse av anonymitet.

Buba forstøver Cyril Hanauna i videre etterforskning: «Halv-mafioso, halv-destruksjon»

Den «videre etterforskningen» ble til flere tvister, som ga C8 en byge av advarsler og sanksjoner fra Arkham, til sammen 7,5 millioner euro.