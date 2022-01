Best Not for Broadcast kommer på skjermen 25. januar

TinyBuild Editor & NotGames kunngjør Studio 1.0-utgivelse Ikke for sending på Steam, GOG og Epic Games Store Fra 25. januar.

Dette spillet FMV Ledelsen av et diktatorisk regimes informasjonskanal har allerede solgt mer enn 300 000 eksemplarer og har fått svært positive tilbakemeldinger fra spillere. 43 timer med videoinnhold, helt surrealistiske reklamer og bisarre TV-klipp fra Dystopian Britain, Not for Broadcast holder kameraene under kontroll av National Knight News.

Etter hvert som showet utvides, er det opp til dem å velge kameravinkler, sensurere baktalelse og ta redaksjonelle valg som påvirker de rundt deg. Alle, leve og stress. I et nøtteskall, å si at rengjøring av dette kontoret er det eneste spørsmålet …

I motsetning til de fleste FMV-spill som ikke er for kringkasting, trenger du ikke se på informasjonen, men lage den. Det er i deres hender å opprettholde signalet og holde seerne klistret til skjermene sine. Valgene som er tatt i redigeringsstanden har en enorm innvirkning på historien som påvirker verden, fra kanalens økonomiske støttespillere til regjeringsmedlemmer.