uAlleeen vil bli oppkalt etter Chantal Agarman. Chantal Akerman, som døde i 2015, er regissøren Bra film hele tiden, «Jean Thielmann, 23 Quai du Commerce, 1080 Brussel»…

Den belgiske filmskaperen Chantal Akerman, født i Etterbeek, har produsert rundt tretti filmer i sin karriere.Jean Thielmann, 23 Quai du Commerce, 1080 Brussel». Og dette er nettopp den sentrale bakgaten til Quai du Commerce, ikke langt fra fiskemarkedet, kalt Allée Chantal Ackermann. Quai du Commerce er ikke på 1080 Molenbeek, som filmens tittel refererer til, men på 1000 Brussel.

hva Når vi snakker om denne filmen fra 1976, ble den rangert som en av de beste filmene gjennom tidene på slutten av fjoråret. British Film Institute gjennom sitt magasin «Sight and Sound». «Gold Sweats», «Citizen Kane» eller «2001 A Space Odyssey? Dette er tre dager i livet til en kvinne, en enke, en mor til en ung mann. Hun begår utroskap for å oppfylle hennes behov… en daglig rutine som en tikkende klokke.

Singularitet

Selv om tidene var veldig konservative, har filmen et feministisk, avantgardistisk budskap. Den skiller seg også ut for sin lengde: over tre timer. Den har dvelende drag-scener som har blitt kult siden den nylig ble lansert… Eksempel når Jeanne Dielman (spilt av Delphine Seyrig) skreller potetene sine eller tilbereder escalopes av kalvekjøtt. En scene tatt uten dialog gir rom for matutstillinger, egg som skal knekkes og kjøttstykker som skal marineres.

No-nonsense passasjene gjør denne filmen og regissøren unik. «Vi har allerede fortalt sprø kjærlighetshistorier som aldri har skjedd.«, forklarte Chantal Ackerman den gang.»Bildet av kvinner sett av menn på kino er fullstendig falskt. Og selv om folk prøver å vise hverdagen til en kvinne, viser de bare fiktivt dagligliv.«

Vedtaket om å gi nytt navn til den sentrale smuget Quai du Commerce skal stemmes over i kommunestyret mandag, men det er foreløpig ikke klart når åpningsseremonien finner sted.